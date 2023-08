Calciomercato: colpo a sorpresa della Juventus, arriva per 3mln

Ecco il primo colpo firmato Cristiano Giuntoli: il ds mette il suo zampino portando alla Juventus il giovane talento.

Aggiornamenti di calciomercato relativi al nuovo acquisto della Juventus. Cristiano Giuntoli, che fino a questo momento s’è dedicato solo ed esclusivamente al mercato in uscita, ha piazzato un nuovo colpo. Il ds è riuscito a strappare alla concorrenza il giovane difensore che è pronto a legarsi per i prossimi anni al club bianconero.

Arriva dall’Olanda il nuovo acquisto della Juventus. Ad anticipare la notizia è Fabrizio Romano che, attraverso i propri social, ha reso noto i dettagli di questo trasferimento che andrà in porto entro la fine della sessione estiva di calciomercato 2023. Un colpo ad effetto, una sorpresa per i tifosi che si fidano dell’intuito del dirigente che ha fatto le fortune del Napoli.

Calciomercato Juventus: svelato il nuovo colpo, c’è l’accordo

E’ tutto fatto per l’arrivo alla Juventus del difensore Comenencia: talento classe 2004 che arriva in bianconero a titolo definitivo dal Psv.

Il giovane esterno destro Livano Comenencia è pronto a firmare con la Juventus. E’ atteso in Italia per le visite mediche, che sono state programmate già per la giornata di oggi. Il costo dell’operazione si aggira attorno ai 3 milioni di euro, un grande affare per la società che è riuscita a mettere le mani sui dei giovani talenti più promettenti dell’Olanda. Terzino destro, all’occorrenza può giocare anche a tutta fascia: Livano Comenencia è pronto a legarsi per i prossimi anni alla Juventus. Secondo le prime indiscrezioni, inizialmente il giocatore si unirà all’Under 23 per poi passare gradualmente in Prima Squadra. Un percorso simile a quello di Iling ed altri giovani talenti bianconeri.