Linea verde Juventus, Giuntoli ha fatto centro: ecco 70 milioni

Cristiano Giuntoli ha già lasciato la sua impronta: 70 milioni di euro per la Juventus

La nuova Juventus sta prendendo forma, se pur nell’ultima giornata di campionato abbia frenato contro l’organizzazione del Bologna di Thiago Motta.

La squadra di Allegri non è riuscita a vincere la sua prima gara stagionale all’Allianz Stadium e a dare continuità al successo per 3-0 nella prima giornata contro l’Udinese. La conferma principale, però, è arrivata da Dusan Vlahovic che dopo il gol alla squadra di Sottil su calcio di rigore, si è ripetuto di testa contro il Bologna. Il serbo è sembrato decisamente carico in questo inizio di stagione, come se tutte le voci e le chiacchiere di mercato sul suo futuro lo avessero rivitalizzato, dandogli nuova linfa. Il mercato della Juventus potrebbe essere terminato con il solo arrivo di Timothy Weah, oltre al riscatto di Arkadiusz Milik che rimane un’operazione di rilievo. Senza le coppe europee inevitabilmente la Juve non può permettersi una rosa troppo ampia, ma allo stesso tempo necessita di un parco giocatori all’altezza dell’obiettivo scudetto.

Juventus, Giuntoli abbassa l’età media e il monte ingaggi

Il club bianconero ha, però svolto un lavoro strategico molto importante in termini economici e non solo.

Il frutto di questo lavoro si vedrà nel tempo attraverso i risultati in campo ma quel che è certo è che la Juventus ha intenzione di aprire un nuovo ciclo. La Vecchia Signora ha abbassato l’età media, tagliando giocatori come Angel Di Maria, Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci. Di fatto l’età media della rosa si è abbassata di due anni: da 27 anni e 225 giorni a 25 anni e 277 giorni. Un dato non indifferente nella visione di un progetto a lungo termine. Di conseguenza la Juventus ha anche ridotto il monte ingaggi che è passato da 95 milioni di euro a 83,5 milioni, come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’addio di calciatori come Cuadrado, Paredes, Di Maria ha decisamente ridotto gli esborsi economici per gli stipendi. Cristiano Giuntoli si è insidiato relativamente tardi come nuovo direttore dell’area sportiva del club. Per questa ragione non ha avuto troppo tempo a disposizione per strutturare il mercato. I primi risultati, però li ha già ottenuti, risparmiando circa 70 milioni di euro tra cessioni, ammortamenti e stipendi. Il bilancio in termini societari può dirsi positivo, quantomeno rispetto a quelle che erano le prospettive di qualche mese fa.