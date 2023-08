Scontro stellare Napoli-Juventus: lo hanno fatto ancora

Scontro per il gioiello tra Napoli e Juventus: possibile duello di mercato per il talento della Serie A

Con l’approdo di Cristiano Giuntoli alla guida dell’area tecnica della Juventus, gli incroci di mercato col Napoli potrebbero diventare frequenti nel corso delle prossime sessioni di mercato.

La Juventus potrebbe aver chiuso il suo mercato, anche se a due giorni dalla conclusione potrebbe ancora arrivare qualche colpo di scena. Intanto, però, i bianconeri sono anche alla ricerca di un nuovo erede di Szczesny tra i pali. In questa fase Massimiliano Allegri sta alternando il polacco con Mattia Perin che quando viene chiamato in causa dimostra sempre di esserci. Anche per questa stagione la Juventus ha deciso di affidarsi all’ex Roma e Arsenal che ha rinnovato il contratto, dimostrando anche un grande attaccamento alla maglia nonostante le diverse richieste. La società, però, è proiettata verso un nuovo portiere giovane e possibilmente italiano che possa prendere il posto di Szczesny, in scadenza nel 2025.

Juventus, duello col Napoli per Carnesecchi: De Laurentiis si inserisce dopo l’infortunio di Caprile

La Juventus sta valutando diversi profili per la porta e uno dei nomi che più stuzzica Cristiano Giuntoli è Marco Carnesecchi.

Il classe 2000 è tornato all’Atalanta dopo le due stagioni molto positive alla Cremonese dove è riuscito a mettersi in mostra, giocando con continuità. Il club bergamasco lo ha ripreso per puntarci, tanto che in questa fase iniziale di campionato la concorrenza tra i pali con Musso è più che mai aperta. I bianconeri seguono Carnesecchi ormai da tempo e sono convinti che possa essere il profilo giusto per il futuro del club. Sulle tracce del portiere italiano, però, c’è anche il Napoli che proprio in questa sessione di mercato si è assicurata un altro giovanissimo portiere italiano. Si tratta del classe 2001 Elia Caprile, reduce dalla stagione di altissimo livello al Bari in Serie B. I campioni d’Italia lo hanno acquistato, girandolo poi in prestito all’Empoli per farlo giocare, vista la titolarità indiscussa di Meret. L’infortunio alla caviglia rimediato da Caprile, però, potrebbe frenare la sua crescita e scombinare i piani di De Laurentiis che potrebbe pensare di inserirsi nella corsa a Carnesecchi. Non è escluso, quindi, che possa aprirsi un duello di mercato tra Juventus e Napoli per l’attuale portiere dell’Atalanta. Magari già dalla prossima sessione di mercato.