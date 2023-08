Furia Allegri, decisione drastica anticipata: “Dimissioni”

Furia Allegri, dopo i fatti che sarebbero successi negli spogliatoio alla fine del match contro il Bologna il comportamento del tecnico non passa inosservato.

Essere furiosi dopo un risultato che non è arrivato ci può stare. Ma il comportamento di Massimiliano Allegri, che alla seconda giornata di campionato ha avuto anche un leggero malore, per stress generalizzato, e che ha mandato a parlare Landucci, non è passato inosservato.

Se all’alba stai in questo modo, sarà difficile onestamente arrivare tranquillo fino alla fine della stagione. Un malessere generale che molti leggono comunque come qualcosa che non va dentro alla società, soprattutto per un mercato bloccato con un solo innesto, Weah, che ovviamente non può soddisfare il tecnico. Ma che gli acquisti sarebbero stati pochi si sapeva, soprattutto perché non ci sono introiti europei in questa stagione con la Juventus che giocherà solamente la domenica in campionato. Di certo non è un ottimo inizio, e il tifoso bianconero e speaker radiofonico Edoardo Mecca ha espresso il suo pensiero.

Furia Allegri, la richiesta del tifoso

Lo ha fatto su X (ex Twitter), scrivendo queste parole: “Se alla seconda giornata sei arrabbiato con la squadra per errori anche tuoi, con la società passiva che non ha comprato alcun giocatore sul mercato (si sapeva dall’inizio) è possibile anche prendere decisioni drastiche come le dimissioni. Ripetere lo scorso anno anche no”.

Insomma, i tifosi della Juventus non hanno – giustamente – nessuna intenzione di andare incontro a quelle che sono state delusioni importanti che sono arrivate lo scorso anno in un’annata maledetta, ricca di episodi, e con una classifica totalmente stravolta da quelle che erano le decisioni della Figc. Bisogna fare chiarezza immediata e portare, subito, tranquillità dentro un gruppo che di tutto ha bisogno tranne che non vivere serenamente la settimana.