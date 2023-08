Ha rubato il cuore di Allegri: nuova firma Juventus

Calciomercato Juventus, Allegri innamorato del difensore già convocato in prima squadra. Firma immediata con prolungamento e ritocco

Quella che stiamo vedendo questa stagione è una Juve diversa rispetto al passato: giovane, di prospettiva, con voglia di lottare su ogni pallone anche se in campo l’età media si è sensibilmente abbassata. In generale la rosa di Massimiliano Allegri è assai fresca, fatta di molti ragazzi arrivati dalla Juve Next Gen, quella che disputa il campionato di Serie C.

Ed è proprio da quel gruppo che arriva il nuovo amore di Massimiliano Allegri: Dean Huijsen, classe 2005, è già stato convocato dal tecnico in queste prime due uscite della stagione. Non solo, Max se lo è portato anche nel viaggio estivo negli Stati Uniti. Un elemento che piace, eccome, ed è per questo che secondo le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, nonostante un prolungamento ci sia stato di recente, i bianconeri vogliono ritoccare di nuovo il suo ingaggio. Allungando pure la scadenza così da evitare pericoli nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, Huijsen rinnova

Lo scorso mese di giugno il classe 2005 aveva firmato un nuovo contratto che scade nel 2027. Quindi non ci sarebbero problemi. Ma per evitare davvero qualunque pensiero Giuntoli è pronto, nell’immediato, a fare un nuovo ritocco, magari portandolo al 2028.

Sì, proprio così: è questo non è che un ulteriore segnale di quella che sarà la nuova strategia bianconera con i giovani, che ormai sono diventati davvero un punto fermo di questa squadra. Sono molti quelli che giocano ogni domenica, e che arrivano appunto dal settore giovanile. Un cambio di rotta iniziato già lo scorso anno che sta proseguendo il proprio cammino verso la stessa direzione.