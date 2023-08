Calciomercato Juventus, firma Chiesa fino al 2026: Mediaset rincara la dose

La Juventus lavora per il rinnovo di Federico Chiesa fino al 2026: la conferma

Il futuro di Federico Chiesa sarà alla Juventus. Dopo la turbolenta estate di mercato che ha visto il figlio d’arte al centro di molti corteggiamenti, adesso non c’è più dubbio sulla sua permanenza a Torino.

L’ex Fiorentina ha vissuto una stagione decisamente sfortunata dove è stato costretto a recuperare molto lentamente dall’infortunio al ginocchio e ha dovuto fare i conti anche con diverse ricadute. Spesso non è riuscito a ritrovare le prestazioni che aveva trascinato la Fiorentina in passato e soprattutto la nazionale alla conquista dell’Europeo. Durante il ritiro, però, Chiesa è sembrato più sereno, con un passo e una convinzione diversa. Lo ha confermato lo stesso Massimiliano Allegri nell’intervista rilasciata a DAZN dove ha sottolineato la rinascita dell’attaccante: “Deve convincersi di essere un attaccante, poi a volte può partire largo, altre volte entrare più dento il campo. Quello che conta è che è un giocatore che deve fare gol. In ritiro aveva già una gamba diversa, è giovane e ha tutto per fare bene. Quest’anno Federico potrà fare 14-16 gol“.

Juventus, possibile rinnovo fino al 2026 per Chiesa

La Juventus vuole fare pieno affidamento su Federico Chiesa che in coppia con Dusan Vlahovic potrebbe riportare il club a lottare per lo scudetto.

Allegri ha sottolineato come Chiesa sia da considerare un nuovo acquisto, avendolo avuto poco e in cattive condizioni nell’ultima stagione. Il figlio d’arte ha già dato un segnale importante nella prima giornata di campionato, realizzando il suo primo gol stagionale dopo pochi minuti contro l’Udinese. Un gol che sa di biglietto da visita e di boccata d’aria fresca per tutto il mondo Juve. Come riportato da SportMediaset, Federico Chiesa potrebbe presto rinnovare il contratto fino al 2026. I bianconeri non avrebbero intenzione di trattare un rinnovo lungo, alla luce delle richieste, giudicate alte, dell’entourage del giocatore. Possibile, invece, un’operazione stile Rabiot con Chiesa che andrebbe a prolungare il suo contratto per un’altra stagione rispetto all’attuale contratto in scadenza a giugno 2025, così da non mettere in difficoltà la Juve la prossima estate.