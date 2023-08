Calciomercato Juventus, ritorno a Londra: la tripletta è servita

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo è tornato nella Capitale con una lista di tre nomi. C’è anche il bianconero.

Il mercato in entrata della Juventus è “ufficiosamente” chiuso. Stando alle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che incalzato dai giornalisti in conferenza stampa ha ripetuto più volte di non aspettarsi più nulla da questa finestra di trasferimenti, i bianconeri non acquisteranno nessuno nelle prossime 48 ore, prima del suono del fatidico gong.

Eppure lo spazio per effettuare un’ultima operazione ci sarebbe eccome. Se alla fine l’unico acquisto dovesse rimanere Timothy Weah, resterebbe una “falla” in attacco. La Juventus avrebbe infatti bisogno di un altro attaccante. Una seconda punta che possa alternarsi con Federico Chiesa e dare supporto a Vlahovic e Milik. Il sogno si chiama Domenico Berardi, ma con il Sassuolo, club che detiene il cartellino del giocatore, c’è stata una frattura difficilmente sanabile. La Signora aveva trovato l’accordo con il giocatore, che vorrebbe lasciare l’Emilia dopo oltre 10 anni in maglia neroverde, ma l’amministratore delegato Giovanni Carnevali aveva fissato un termine. Entro il quale, se non fosse arrivata l’offerta giusta, il capitano del Sassuolo sarebbe stato ritirato dal mercato. Ed infatti è andata a finire proprio così, con Berardi che domani dovrebbe scendere in campo contro il Verona.

Calciomercato Juventus, il West Ham ci prova per Kostic

Niente da fare per Berardi e niente da fare anche per Moise Kean. L’attaccante bianconero, che nelle prime due partite non ha giocato neppure un minuto è destinato a restare.

Rispetto a lui ha certamente più mercato Filip Kostic, arrivato un anno fa dall’Eintracht di Francoforte. L’esterno serbo nelle prossime ore potrebbe finire al West Ham, società che l’aveva cercato con insistenza anche la scorsa estate, prima che il balcanico decidesse di accettare la proposta della Juventus. Le conferme arrivano dall’Inghilterra. E più precisamente dal Daily Mail. Tim Steidten, direttore sportivo degli Hammers, è appena tornato a Londra con una lista di tre nomi. Si tratta di Hugo Ekitike del Psg, Youssef En-Nesyri del Siviglia e, per l’appunto, Filip Kostic della Juventus.