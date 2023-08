Il gioiello della Juventus Next Gen approda in Serie B: prestito UFFICIALE

La Juventus Next Gen ha ufficializzato il prestito del giovane difensore in Serie B: il difensore classe 2002 va in prestito fino a giugno 2024

La Juventus sta continuando a investire notevolmente sulla seconda squadra che si prepara al nuovo campionato di Serie C.

Il club bianconero sta puntando molto sulla Next Gen per creare un serbatoio sempre più profondo per la prima squadra. Nell’ultima stagione Massimiliano Allegri ha attinto con grande costanza dalla squadra di Brambilla, inserendo in prima squadra Nicolò Fagioli, Samuel Iling-Junior, Matias Soulé ed Enzo Barrenechea. Oltre a Fabio Miretti che già si era inserito dalla seconda parte di stagione 2021-22. La società sta lavorando sui prestiti di alcuni giocatori per garantirgli una crescita costante. Barrenchea e Soulé, infatti, vestiranno la maglia del Frosinone nel nuovo campionato di Serie A. Il percorso di crescita della Next Gen continua, con l’obiettivo di lanciare nuovi talenti ma anche di andare avanti in Lega Pro, provando a centrare i playoff.

Juventus Next Gen, Pio Riccio in prestito in Serie B: si trasferisce al Modena

Intanto, a un giorno dalla chiusura del calciomercato estivo, la Juventus Next Gen ha ufficializzato la cessione di Alessandro Pio Riccio.

Il difensore centrale classe 2002 si trasferisce in Serie B, al Modena con la formula del prestito secco fino a giugno 2024. Un colpo importante per la squadra di Paolo Bianco e un’occasione importante per il giovane difensore bianconero che avrà la possibilità di confrontarsi con un campionato che nelle ultime stagioni si è notevolmente alzato di livello. Una stagione che potrebbe prepararlo, chissà, al salto in prima squadra con la Juventus.