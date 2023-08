Aereo in partenza, affare fatto: la Juventus ha ultimato il ritorno

Sono ore davvero molto calde per il calciomercato in generale, mentre la Juventus si appresta a chiudere le ultime operazioni. Soprattutto in uscita.

Siamo davvero arrivati agli sgoccioli di questa sessione estiva di trasferimenti. Dopo tante voci e rumors ci si potrà concentrare esclusivamente alle vicende di campo. Allegri e i suoi uomini sanno benissimo di avere un obiettivo molto importante da inseguire, vale a dire la conquista dello scudetto.

Un traguardo per il quale bisognerà sudare parecchio, vista la concorrenza delle altre big del nostro campionato. Non si potranno commettere troppi passi falsi. La serie A comunque sarà il palcoscenico principale della Juventus, che non parteciperà ad alcuna competizione europea. Questo ha fatto sì che non ci sono state grandi risorse da investire sul mercato. Il direttore sportivo ha dovuto concentrare le sue attenzioni soprattutto sulle cessioni.

Juventus, Pjaca domattina parte verso Rijeka

In casa bianconera anche in extremis Giuntoli sta continuano a lavorare sul fronte delle uscite. Altri giocatori sono destinati a lasciare la squadra di Allegri e consentiranno alla società di continuare a risparmiare sul fronte degli ingaggi.

Il passaggio di #Pjaca al #Rijeka è in fase di definizione: il giocatore è pronto a partire domani mattina // Pjaca’s move to Rijeka is reaching a conclusion. Down to the final details. The player is ready to fly out tomorrow and sign a 3-year deal ⚪️⚫️🔚@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 31, 2023

Come ha scritto il giornalista Romeo Agresti su Twitter, ormai è in fase di definizione finale il trasferimento dell’esterno offensivo Pjaca al Rijeka. Forte è stata la volontà del calciatore di fare ritorno in patria, dove proverà a tornare a giocare su grandi livelli. Domattina Pjaca dovrebbe partire e lasciare così Torino definitivamente. Per lui è pronto un contratto di tre anni.