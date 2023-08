Pogba in vendita l’ultimo giorno di mercato: la Juventus trova l’erede

Ormai siamo arrivati agli sgoccioli di questa sessione di calciomercato con i tifosi della Juventus che continuano a sognare innesti per la loro squadra.

In realtà la linea dettata dalla dirigenza è stata chiara dall’inizio. Considerato il fatto che non si giocherà nessuna coppa europea e dunque ci saranno meno introiti, la Juventus prima di tutto ha avuto la necessità nel corso di questa estate di cedere quei giocatori che non rientravano nei piani tecnici dell’allenatore.

Soltanto in questo modo ci sono riusciti a recuperare svariati milioni di euro e anche a risparmiare riguardo il monte ingaggi. Tanto lavoro da fare dunque per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sulle uscite. Un lavoro che a quanto pare non sembra essere finito, visto che ancora mancano poche ore al gong conclusivo delle trattative.

Juventus, Pogba non è incedibile: ma il tempo stringe

Nelle ultime ore di questa sessione invernale, tuttavia, non è da escludere che possa esserci ancora qualche movimento in uscita in casa bianconera. Perché come detto più volte per la Juventus non esiste alcun calciatore incedibile.

Come ha spiegato il giornalista Giovanni Albanese su YouTube anche in queste ultime ore di calciomercato potrebbe anche arrivare un’offerta importante per Paul Pogba da parte di club dell’Arabia Saudita. Una ipotesi da non sottovalutare. Il francese è tra i calciatori che percepisce uno tra i maggiori ingaggi della rosa e per questo motivo la Juventus difficilmente si opporrebbe ad una sua cessione. Certo è che la partenza di Pogba proprio nelle ultime ore di questa sessione di calciomercato costringerebbe poi la dirigenza a trovare un erede con una trattativa last minute. Attenzione massima dunque a quello che potrebbe accadere nella giornata di venerdì, con i tifosi che seguiranno un minuto dopo minuto l’evolversi delle trattative che riguardano il loro club del cuore e non solo.