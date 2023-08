UFFICIALE Pogba: è fuori dalla lista

Paul Pogba è fuori dalla lista dei convocati: arriva l’ufficialità sull’esclusione del centrocampista

Continua a non vedersi la luce fuori dal tunnel per Paul Pogba che è rimasto fuori dalla lista diramata dalla Francia.

Il centrocampista bianconero non parteciperà agli impegni della nazionale francese previsti per settembre. Il CT Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati in vista delle sfide con Irlanda (7 settembre) e Germania (12 settembre). In casa Juve è presente Adrien Rabiot ma non appare in lista Paul Pogba. L’ex Manchester United non ha ancora pienamente recuperato dall’ultimo infortunio e Deschamps ha preferito puntare su altri profili. Oltre a Pogba non ci sarà neppure l’ex Chelsea N’Golo Kanté e naturalmente Karim Benzema che tra l’altro ha rimediato un infortunio nell’ultima giornata di Saudi Pro League. Presenti invece 6 calciatori che militano in Serie A nella lista dei convocati: i tre perni del Milan, Maignan, Theo Hernandez e Giroud e i due nuovi arrivati in casa Inter, Marcus Thuram e Benjamin Pavard.

Juventus, Pogba fuori dalla lista della Francia per gli impegni di settembre

Il calvario per Pogba sembra non essere ancora terminato, anche se Massimiliano Allegri si è detto fiducioso nella recente intervista rilasciata a Dazn.

L’allenatore bianconero ha sottolineato come la speranza sia quella di riaverlo presto a pieno regime: “Quando fa gli allenamenti si vede che è un giocatore diverso dagli altri. Io mi accontenterei, per come sono andate le cose, che piano piano torni ad esserci all’interno della partita giocando prima 20 minuti, poi mezz’ora. E naturalmente che col tempo torni ad essere un titolare, perché un giocatore così sposta gli equilibri di una partita”. Nella prima giornata di campionato contro l’Udinese il francese non si è visto in campo, a differenza della seconda gara, quella casalinga contro il Bologna dove è entrato al minuto 66. Una manciata di minuti per Pogba che sta provando a rimettersi in forma. Non farà parte dei convocati della Francia ma avrà più tempo a disposizione per ritrovare la condizione e tornare ad essere un titolare e un punto di riferimento della Juventus, proprio come si è auspicato Allegri.