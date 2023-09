Batosta Juventus, arrivano i turchi: è finita, affare saltato

Thomas in Turchia. Ad uno ad uno si accasano altrove quelli che sono stati gli obiettivi della Juventus in questo lungo mercato estivo. Un altro è ai saluti.

Le difficoltà riscontrate dalla Juventus nella sessione di mercato che si chiuderà venerdì 1° settembre si possono misurare attraverso i tanti, troppi obiettivi non centrati.

L’impossibilità di acquistare senza prima aver ceduto ha rappresentato una spada di Damocle che è pesata tantissimo sulla testa di Giuntoli e Manna. Ad uno ad uno sono passati davanti ai loro occhi giocatori che alla Juventus avrebbe acquistato volentieri, se soltanto avesse potuto. Frattesi, Milinkovic-Savic, Kessié, Castagne sono soltanto alcuni dei nomi che la società bianconera avrebbe integrato volentieri nella sua attuale rosa.

Il pareggio interno con il Bologna ha scoperto delle tensioni insospettabili. Il nervosismo di Allegri può anche essere letto in parte come un segnale della sua insoddisfazione per il mercato della Juventus. Un nervosismo peraltro comprensibile sapendo come questa, per il tecnico livornese, rappresenti l’ultima possibilità sulla panchina della Juventus. I risultati scadenti dell’ultima stagione sono stati attutiti dal clamore delle vicende giudiziarie.

Una volta che queste si sono placate non rimangono più alibi a disposizione del tecnico toscano. Per questo avrebbe gradito un supporto maggiore a livello di campagna acquisti.

Thomas in Turchia

In questo rosario di occasioni perdute un altro grano si aggiunge agli altri. Un altro obiettivo mirato a lungo da Cristiano Giuntoli sembra ormai diretto altrove. Destinazione: Turchia.

Thomas Partey, o più semplicemente Thomas, centrocampista ghanese dell’Arsenal, per un lungo periodo ha avuto gli occhi addosso di Giuntoli e della Juventus. Ora sembra che il centrocampista, classe 1993, sia entrato in orbita Fenerbahce. La società turca sarebbe infatti vicina all’acquisto del centrocampista dei Gunners.

Thomas ha iniziato regolarmente la nuova stagione con l’Arsenal giocando le prime tre gare ufficiali della formazione londinese dove è stato schierato nel ruolo di esterno basso di destra. La capacità di ricoprire in più ruoli, anche in fasce diverse di campo come il centrocampo e la difesa, ha fatto sì che montasse l’interesse del club turco nei suoi confronti.

Il Turkiye Spor ha infatti rilanciato la notizia: “Thomas Partey si aggiunge alla lista del Fenerbahce che cerca un centrocampista difensivo!“. Esterno basso di destra. Chissà se Giuntoli ed Allegri avevano pensato a lui per affidargli quella medesima porzione di campo. A quanto pare, però, anche Thomas Partey, o più semplicemente Thomas, è entrato nella vasta galleria dei rimpianti bianconeri.