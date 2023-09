Colpo d’ala Juventus, regalo sotto l’albero: la quiete dopo la tempesta

La Juventus ci riproverà a gennaio: possibile regalo di Natale per Massimiliano Allegri

Il calciomercato in entrata della Juventus è chiuso ormai da tempo, anche se nell’ultima giornata di mercato potrebbe arriva qualche colpo di scena.

Di fatto giocatori come Federico Chiesa e Paul Pogba potrebbero rivelarsi dei veri e propri acquisti per la Juventus, considerando che nella scorsa stagione Allegri non ha quasi mai potuto fare affidamento su di loro. L’unica vera entrata, oltre al riscatto di Milik, è quella di Timothy Weah che ha preso le redini della fascia destra per colmare l’assenza di Juan Cuadrado. Il colombiano, però, è solo uno dei tanti calciatori ad aver lasciato Torino in questa sessione di mercato. Oltre a lui anche Angel Di Maria, Leandro Paredes, Leonardo Bonucci, ma anche giovani come Enzo Barrenechea, Kaio Jorge e Matias Soulé, trasferitisi in prestito al Frosinone.

Juventus, nuovo tentativo per Berardi a gennaio

Nelle ultime settimane, però, la Juventus ha provato a puntare tutto su Domenico Berardi, vecchio pallino del club bianconero.

Questa volta si era aperto più di uno spiraglio per il trasferimento dell’attaccante italiano a Torino. La Juventus ha trattato con il Sassuolo che ha aperto alla cessione, ma solo per una cifra adeguata al valore del giocatore. Le parti non hanno trovato l’accordo, nonostante Berardi spingesse concretamente per lasciare Sassuolo. Nonostante il contratto fino al 2027, l’attaccante della nazionale sente che quella della Juve potrebbe essere una chiamata troppo importante per la sua carriera. Sembrano non esserci margini per accordo tra le parti in questo ultimo giorno di calciomercato estivo. Ma non è escluso che la trattativa possa riaprirsi nel mercato di gennaio. I rapporti tra le parti rimangono buoni, nonostante Carnevali avesse sottolineato il proprio disappunto in merito al comportamento della Juventus. In quanto il club bianconero avrebbe presentato l’offerta a Berardi alcuni giorni dopo la scadenza dell’ultimatum imposto dal Sassuolo. Resta il fatto che la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza. Il Sassuolo rimane fermo nella sua posizione ma lo spiraglio per un nuovo tentativo a gennaio non è escluso.