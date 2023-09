Empoli-Juventus, Szczesny titolare o no? Le ultime su condizioni fisiche di “Tek”

Empoli-Juventus, ecco come sta il numero uno bianconero in vista della sfida in terra toscana di domenica sera.

Nella giornata che sta per concludersi a farla da padrone è stato, com’era giusto che fosse, il mercato. La sessione estiva dei trasferimenti è da poco terminata.

Niente colpi last-minute per la Juventus, né in entrata e né in uscita. Massimiliano Allegri alla fine non mentiva quando ripeteva che non sarebbe arrivato nessuno. Senza i ricchi introiti della Champions e con un bilancio da fare quadrare per la Signora era davvero complicato fare la voce grossa. Cristiano Giuntoli, arrivato a luglio dopo una lunga trattativa con il Napoli, nei suoi primi mesi juventini si è concentrato esclusivamente sulle cessioni. In tanti nelle ultime settimane hanno lasciato Torino. Esuberi, talenti non ancora sbocciati, scommesse (per il momento) perse. Allegri cercherà dunque di fare la “frittata” con le uova che ha a disposizione. Il tecnico livornese dovrà provare a valorizzare quei giocatori che hanno ancora tanto da dire. Uno di questi è sicuramente Dusan Vlahovic, che per ora sta rispondendo presente, andando a segno sia nella prima che nella seconda giornata di campionato. Il serbo potrebbe essere uno dei protagonisti anche ad Empoli.

Empoli-Juventus, Szczesny lavora ancora a parte

In Toscana, domenica sera, i bianconeri proveranno a voltare pagina dopo il mezzo passo falso con il Bologna, che ha strappato un punto all’Allianz Stadium.

Non una partita semplice, visto che la squadra allenata da Paolo Zanetti ha perso entrambe le gare di campionato (Verona e Monza). Allegri, a meno di sorprese dell’ultim’ora, ha già in mente la formazione che scenderà in campo al “Castellani”. Uno dei dubbi principali riguarda la porta, dove Perin potrebbe essere confermato titolare al posto di Szczesny, non ancora al meglio. L’estremo difensore polacco, soprannominato “Tech”, infatti, fino ad oggi ha continuato a lavorare a parte: difficile un suo impiego contro gli azzurri, come riferisce anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese.