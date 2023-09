Iling Junior, il futuro è ora: la chiamata è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, nonostante l’interesse delle squadre inglesi il futuro di Iling è bianconero. La chiamata adesso è pure ufficiale

Contro il Bologna, domenica scorsa, è entrato in campo e poco dopo ha servito l’assist, perfetto, per la zuccata di Vlahovic che ha pareggiato il match e fissato il finale. Allegri lo ha lanciato lo scorso anno e in questa stagione ha iniziato sin da subito a dargli fiducia e chissà, magari nel prossimo appuntamento potrebbe pure regalargli una maglia da titolare al posto di Cambiaso.

In ogni caso Iling-Junior nelle gerarchie del tecnico livornese ha superato Kostic, che è sul mercato, e che potrebbe anche partire in questo ultimi giorno di trattative. Anche se è evidente sarà difficile riuscire a trovare un accordo con il club inglese che si è mosso in queste ultime ore. Club di Premier che nel corso di questa sessione estiva di mercato hanno chiesto informazioni pure per Iling: Giuntoli lo ha blindato, praticamente, dandogli un valore di almeno 20milioni di euro che nessuno fino al momento ha messo sul piatto. E allora ecco che le possibilità di un addio praticamente non ci sono. E in tutto questo, ed è pure ufficiale, Iling si è preso la convocazione con la nazionale Under 21 inglese per il prossimo appuntamento contro il Lussemburgo. Una dimostrazione del suo valore, e una dimostrazione sul fatto che Allegri ci aveva visto lungo sulle sue qualità. Speriamo che in questa annata il talentino possa esplodere davvero in maniera definitiva.