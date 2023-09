“Juventus avanti all’Inter”: così è saltata la trattativa dell’estate

La Juventus ha concluso questo calciomercato estivo senza particolari sussulti. Ora ci si dovrà assolutamente concentrare sul campo.

Le trattative ora sono ufficialmente chiuse. Niente più acquisti, se non quelli legati ai calciatori che attualmente sono svincolati. Cessioni? Quelle sì, perché se in Italia il mercato è chiuso in altre parti del mondo c’è ancora sete di affari. La Juventus però sembra aver chiuso questo discorso.

La formazione di Allegri deve pensare assolutamente al prossimo impegno contro l’Empoli. Una partita assolutamente da vincere in considerazione del fatto che l’obiettivo primario del club è quello di riuscire a vincere il campionato. Riportare lo scudetto a Torino è la missione principale, un traguardo che non sarà facile raggiungere visto e considerato che tutte le altre big della serie A sono riuscite a rinforzarsi. Ad ogni modo la rosa ora è questa, inutile avere alcun tipo di rammarico.

Juventus, la rivelazione di Riso su Frattesi

Per i bianconeri non è stato un mercato ricco di soddisfazioni, come dicevamo. Perchè il direttore sportivo Giuntoli in questa fase ha dovuto pensare soprattutto alle cessioni. In questo modo è riuscito a recuperare delle risorse economiche importanti. E per forza di cose alcuni obiettivi sono sfuggiti.

Ai microfoni di TvPlay l’agente Giuseppe Riso ha rivelato che per “Frattesi l’Inter non è stata sempre in vantaggio. A tratti lo era la Juve”. A conferma dunque di come i bianconeri abbiano cercato il centrocampista di scuola Roma, uno dei migliori dello scorso campionato anche dal punto di vista realizzativo. Poi però alla fine i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio, aggiudicandosi il talento del Sassuolo con un esborso economico decisamente importante. Ora, con il calciomercto chiuso, non è comunque tempo di guardare al passato ma solo agli acquisti futuri. Le trattative, del resto, non finiscono mai.