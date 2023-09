Da bandiera ad esubero: Bonucci-Juve è già amarcord. Tutti i dati che non conoscevi

Bonucci lascia definitivamente la Juventus e vola a Berlino: da bandiera ad esubero, tutti i dati del difensore in bianconero

Si è definitivamente conclusa la storia d’amore tra Leonardo Bonucci e la Juventus. Il difensore ha firmato il suo nuovo contratto con l’Union Berlino ed è pronto ad esordire in Bundesliga.

Contratto di una stagione con opzione per la seconda. Bonucci per la prima volta in carriera giocherà in un campionato diverso da quello italiano e, a differenza di quanto avrebbe fatto alla Juventus, disputerà anche la Champions League. Il giocatore è partito ieri con un volo privato da Roma, rilasciando anche alcune dichiarazioni prima di trasferirsi in Germania. Alla domanda sulla Juve ha risposto in maniera piuttosto fredda e sintetica, quasi a non voler lasciare spazio ai sentimenti. A 36 anni Bonucci cerca rivalsa dopo aver interrotto una storia d’amore in un modo piuttosto brutale e inaspettato dallo stesso calciatore. Certamente l’ex Milan si aspettava un altro trattamento da parte della società che ha rappresentato per 13 anni. Un’avventura iniziata nel lontano 2010, quando la Juventus lo acquista dopo l’esperienza a Bari. Da quel momento Bonucci inizia pian piano a diventare un pilastro della Vecchia Signora, partecipando in modo sostanziale alla rinascita del club e all’inizio del ciclo vincente dei 9 scudetti consecutivi.

Juventus, termina l’era Bonucci: 6° nella classifica all time per presenze con i bianconeri

Bonucci ha formato uno dei trii di difesa più impenetrabili dell’ultimo decennio insieme a Barzagli e Chiellini.

La BBC che ha permesso alla Juventus di dominare in Italia e di raggiungere due finali di Champions, perse rispettivamente contro Barcellona e Real Madrid. Nell’era Antonio Conte in bianconero, Bonucci è diventato uno dei giocatori chiave, grazie anche alla sua capacità di impostare dal basso. Con Allegri, invece, il feeling non è mai sbocciato del tutto, se pur sia stato un rapporto vincente quello tra l’allenatore toscano e il difensore della nazionale. In 13 anni di carriera in bianconero Bonucci ha conquistato 8 scudetti, 5 supercoppe italiane e 4 coppe Italia. Certamente la ferita della Champions rimane ancora profonda e difficilmente rimarginabile. La vera macchia della sua storia d’amore con la Juventus è quella del suo trasferimento al Milan nella stagione 2017-18. Un scelta che portò malcontento e delusione da parte dei tifosi bianconeri, molti dei quali non hanno mai superato quella scelta. Quel che è certo è che con più di 500 presenze con la maglia della Juventus, Bonucci ha rappresentato uno dei punti fermi dell’ultimo decennio bianconero (502). Sesto nella classifica all-time dei giocatori con più presenze nella Juve dopo De Piero, Buffon, Chiellini, Scirea e Furino.

In questa sessione di mercato era stato avvicinato da squadre italiane come Lazio e Genoa che hanno concretamente pensato di rinforzare con Bonucci il proprio pacchetto difensivo. Alla fine ha prevalso il contratto messo sul piatto dall’Union Berlino ma certamente l’epilogo della storia d’amore con la Juventus non è quello che tutti avremmo immaginato.