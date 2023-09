Allegri rinuncia al big: UFFICIALE, non giocherà Empoli-Juve

Allegri rinuncia al big, pochi minuti fa il club ha diramato le convocazioni per la gara di Empoli: il titolare non ce la fa.

Empoli, oggi, rievoca ricordi poco felici. E non serve andare troppo a ritroso nel tempo per capire perché. Sono trascorsi poco più di tre mesi da una delle sconfitte più pesanti rimediate dalla Juventus in campionato. Lo scorso 22 maggio l’Empoli passeggiò sulle macerie bianconere, strapazzando 4-1 gli uomini di Massimiliano Allegri.

Una partita pesantemente condizionata da quello che era avvenuto qualche ora prima. Era infatti il giorno della sentenza della Corte federale Figc sul caso plusvalenze, che confermò i 10 punti di penalizzazione in classifica. Una “mazzata” che, per la seconda volta in stagione, fece scivolare la Signora dalla zona Champions League al settimo posto. La notizia arrivata da Roma influì tantissimo sulla prestazione di Danilo e compagni, che offrirono una delle peggiori prestazioni stagionali. Domani la Juventus dovrà vincere anche per cancellare quel ricordo. Ma non solo: bisogna voltare pagina dopo il deludente pareggio con il Bologna, che una settimana fa ha messo in seria difficoltà i bianconeri.

Allegri rinuncia al big, niente da fare per Szczesny

Pochi minuti fa, intanto, il club ha diramato la lista dei convicati per la sfida del “Castellani”. Spicca l’assenza del portiere titolare Wojciech Szczesny, che dunque non riesce a recuperare dall’infortunio per il match con gli azzurri di Paolo Zanetti. A difendere la porta della Juventus toccherà nuovamente a Mattia Perin.

L’estremo difensore polacco non se l’è sentita di affrettare i tempi, visto che fino a ieri ha lavorato a parte. Pochi i dubi anche per quanto riguarda la formazione iniziale: Allegri in difesa dovrà scegliere uno tra Gatti e Alex Sandro. Non è da escludere che alla fine decida di confermare il brasiliano, nonostante le ultime prestazioni non esaltanti.