Calciomercato Juventus, operazione risparmio: in sei alla firma

La Juventus lavorare per risparmiare sugli ingaggi e punta alla firma di ben 6 giocatori: il punto

Il calciomercato estivo si è concluso nella serata di ieri e come era prevedibile, non c’è stata alcuna mossa in entrata da parte della Juventus.

I bianconeri hanno sfoltito notevolmente la rosa nel corso di questi mesi, liberando giocatori con ingaggi molto pesanti come Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Leonardo Bonucci, Leandro Paredes. L’unico vero acquisto è Timothy Weah, il figlio d’arte arrivato dal Lille. Massimiliano Allegri ha anche recuperato alcuni giocatori che si potrebbero rivelarsi degli acquisti veri e propri: da Federico Chiesa a Paul Pogba, l’anno scorso di fatto mai utilizzato. Quest’anno l’ex Fiorentina è partito forte con un gol alla prima giornata, mentre il centrocampista francese si è rivisto in campo per alcuni minuti dopo aver saltato la tournée americana per recuperare dall’infortunio. Allegri continua a lavorare anche sui giovani della Next Gen e sui calciatori rientrati dai prestiti, uno su tutti Andrea Cambiaso. Adesso il piano della Vecchia Signora è quello di portare risultati in campionato ma anche di intervenire sulla questione ingaggi.

Juventus, 6 giocatori verso la firma: da Chiesa a Vlahovic

La Juventus deve cercare di risparmiare e di trovare qualche escamotage per non appesantire troppo il monte ingaggi.

Adesso la Juve si concentrerà esclusivamente sul campo e sul prolungare i contratti di alcuni giocatori come Szczesny, Vlahovic, Moise Kean e Rugani. L’obiettivo è quello di spalmare gli ingaggi in più anni, abbassando il costo azienda stagionale.

La #Juventus lavora per prolungare i contratti di #Vlahovic, #Szczesny, #Rugani e #Kean con l’obiettivo di spalmare l’ingaggio e abbassare il costo azienda stagionale. Presto al tavolo anche con #Chiesa e #Iling: hanno scadenza nel 2025, un rinnovo breve può essere una soluzione. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) September 1, 2023

Oltre a questi 4 giocatori, come riportato da Giovanni Albanese, il club bianconero è a lavoro anche per Samuel Iling-Junior e Federico Chiesa. Entrambi andranno in scadenza nel 2025 e presto potrebbero prolungare di un ulteriore anno. Una mossa che permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi.