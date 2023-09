Pogba in Arabia, non è ancora finita: la data da cerchiare in rosso

Data da cerchiare in rosso per la Juventus: non è ancora escluso l’approdo di Pogba in Arabia Saudita

Il calciomercato estivo si è concluso ieri alle ore 20, almeno in Italia. La minaccia, però, arriva dall’Arabia Saudita dove la sessione rimarrà aperta ancora diversi giorni.

Se in Italia le trattative saranno chiuse fino al mercato di gennaio, in Arabia Saudita le cose saranno diverse. Inizialmente era stato stabilito che il mercato saudita chiudesse il 20 settembre, data poi anticipata a giovedì 7 settembre. Un pericolo per tutti i club europei, in quanto le squadre della Saudi Pro League avranno un’altra settimana per portare a termine altri colpi e creare un allarme non indifferente. Nel corso di questa estate hanno già monopolizzato il mercato, portando alcuni dei migliori giocatori nel proprio campionato: da Benzema a Kante, da Firmino a Mahrez, Manè, Koulibaly. Ma anche tanti giocatori di Serie A, due su tutti Brozovic e Milinkovic-Savic, ma anche Demiral, Ibanez.

Juventus, Pogba osservato speciale dell’Arabia fino al 7 settembre

Una situazione che potrebbe coinvolgere anche la Juventus, in quanto Paul Pogba rimane un osservato speciale dai club sauditi.

Il centrocampista francese era stato vicino all’Arabia durante questa sessione di mercato ma il giocatore ha preferito cercare il riscatto con la Juventus, piuttosto che trasferirsi in Arabia Saudita. Certo è che, qualora dovesse arrivare una proposta irrinunciabile a club e giocatore in questi giorni rimanenti, difficilmente le parti potrebbero rifiutare il trasferimento. Il rischio che l’ex Manchester United lasci Torino in questi 6 giorni c’è ma allo stesso tempo non è detto che arrivino necessariamente offerte interessanti. L’idea della Juventus è quella di non cedere nessun altro, almeno fino a gennaio e naturalmente questo comprende anche Pogba.

Da attenzionare anche la situazione di Filip Kostic che nell’ultimo giorno di mercato è stato ad un passo dal West Ham. Alla fine il trasferimento non è andato a buon fine ma, con il mercato arabo e quello turco aperti, ci sarà tempo fino a giovedì per capire quale sarà il futuro dell’esterno serbo. La sensazione è che sia club che giocatore abbiano deciso di separarsi, considerando anche la scelta di Allegri di preferirgli Andrea Cambiaso sulla fascia destra.