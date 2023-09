Calciomercato Juventus, si sono chiuse le operazioni e i bianconeri hanno messo in rosa solo Weah e Cambiaso. Tanti i risparmi e i soldi che potrebbero arrivare nei prossimi anni

Il mercato si è finalmente chiuso. Adesso per un poco di giorni di nomi non ne gireranno più. E Allegri avrà la possibilità, almeno fino a gennaio, di lavorare con quella che è la rosa della Juventus. In entrata è arrivato il solo Weah, un esterno destro che ha preso il posto di Cuadrado. Mentre è rientrato dal prestito Cambiaso, un altro che si è preso subito la maglia da titolare.

Giuntoli nella sua prima conferenza lo aveva detto: ci sono da sistemare i conti. E le uscite questa estate sono state tantissime. Da Cuadrado appunto, a Di Maria, ai quali non è stato rinnovato il contratto e che hanno trovato un’altra sistemazione. Nelle ultime ore è andato via Bonucci, ufficialmente dell’Union Berlino e che farà risparmiare (così come gli altri) i soldi dell’ingaggio. E poi ci sono state altre uscite, parecchie, e pure in prestito con riscatti condizionati e che quindi possono diventare degli obblighi. Un bel gruzzoletto per Giuntoli. E andiamo a scoprire quali sono.

Calciomercato Juventus, quanti addii

Confezionato Kulusevski al Tottenham per 30 milioni, la Juve ha ceduto Zakaria al Monaco per 20 milioni. In prestito è andato Dragusin al Genoa. Ha incassato 3milioni dalla Fiorentina per il prestito di Arthur. Mentre tutti gli altri, da Kaio Jorge, a Soulè, a Enzo Barrenechea sono andati al Frosinone in prestito gratuito. Un altro mezzo milione è arrivato dalla Samp per il prestito di Ranocchia, mentre adesso andiamo a vedere quelli che sono i prestiti con obbligo. Sempre a determinate condizioni. Che potrebbero davvero regalare molti soldi.

Rovella e Pellegrini sono andati alla Lazio: 17milioni il primo, 4 il secondo. Questo potrebbero fruttare alle casse bianconere. A questi si vanno ad aggiungere gli 8+2 di bonus per De Winter. Mentre c’è pure il risparmio su Pjaca, ceduto proprio nell’ultima giornata del mercato. Insomma, in totale potrebbero arrivare 32milioni di euro solamente dalle cessioni. E qui non ci mettiamo i risparmi sugli ingaggi. Bilancio alleggerito, il lavoro di Giuntoli è stato portato a termine.