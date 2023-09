Juventus-Napoli, quando gufare non è solo un passatempo: due miliardi in ‘premio’

Juventus-Napoli, quando gufare non è solamente un passatempo per i tifosi. Ci sono due miliardi di premio che ballano

Sì, mancano ancora due anno al nuovo Mondiale per Club, quello voluto dalla FIFA, che si gioca praticamente come un Mondiale classico. Con squadre divise in gironi che si daranno battaglia. Ma la corsa alla qualificazione è già partita da un pezzo. Con la Juventus che anche per via dell’esclusione dalla Conference deve per forza di cosa gufare.

Gli introiti sono importanti: due miliardi di euro da spartire tra le squadre che parteciperanno alla manifestazione e che sono 32. Chi vincerà la Coppa alla fine potrebbe pure portare a casa una cifra vicina ai 100milioni. Soldi che fanno gola in maniera clamorosa a tutti. In questa corsa potrebbe rientrarci anche la Juventus, come detto, visto che ci si qualifica in base al ranking oltre che vincendo la Champions League. Dall’Europa ci saranno 12 squadre europee. E andiamo a vedere quelle che sono sicure e quelle che ci possono entrare.

Juventus-Napoli, i bianconeri devono “gufare”

Chelsea, Real Madrid, Manchester City e la vincente della Champions League di quest’anno sono sicure di partecipare alla manifestazione. Poi ci saranno le 8 con il miglior ranking e, a conti fatti, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Inter sono quasi dentro. Ai nerazzurri in pratica basterà superare il semplice girone di Champions League che l’urna di Montecarlo le ha regalato.

A ruota ci sono Benfica, Juventus, Porto, Borussia Dortmund e Barcellona. Il quadro si potrebbe chiudere in questo modo ma come detto ci sono delle variabili che non sono calcolabili al momento. Ci sarebbe pure il Liverpool in questa classifica ma i Reds non si possono classificare perché ci sono già due squadre inglesi.

La Juventus quindi deve tenere d’occhio le italiane, con Milan che ha 35punti e Napoli 29 che possono insidiare i bianconeri. La squadra di Allegri di punti ne ha 47. Forse potrebbero non bastare.