La Juventus ha un nuovo gioiello: il progetto per il centrocampista tedesco

La Juventus lavora per valorizzare il nuovo gioiello della Next Gen: il progetto per il talento classe 2003

Non è un segreto che il percorso della Juventus è ormai incentrato alla valorizzazione dei giovani della seconda squadra, così da creare un serbatoio sempre più prezioso per la prima squadra.

Nell’ultima stagione questo meccanismo ha preso forma in maniera importante, con il salto dalla Next Gen in prima squadra di giocatori come Iling-Junior, Barrenechea, Soulé e precedentemente di Fagioli e Miretti. Già tanti altri si stanno mettendo in mostra, uno su tutti Kenan Yildiz, già chiamato da Allegri e tenuto sotto osservazione dal club.

Juventus, il progetto per Dikeni Salifou: gioiello della Next Gen

Uno dei giocatori più di spicca della nuova Juventus Next Gen è Dikeni Salifou, mediano classe 2003 proveniente dal Werner Brema.

Nella passata stagione ha debuttato anche in prima squadra nel campionato tedesco, contro lo Stoccarda. Una vera e propria apparizione ma che ha coronato il grande percorso del ragazzo tedesco di origini togolesi. La Juventus ha optato per Salifou dopo aver ricevuto risposta negativa dal Borussia Dortmund per Kamara in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista classe 2003 vanta ottime qualità di interdizione e una fisicità importante, grazie ai suoi 191 centimetri. Le lunghe leve gli permettono di dominare in mezzo al campo e di essere efficace anche in fase difensiva. La Juventus lo considera una pedina importante per la Next Gen ma anche per la prima squadra e sta facendo di tutto per valorizzarlo. La crescita del di Salifou è stata costante in questi anni, dagli inizi nel Monaco 1860, alle stagioni all’Amburgo, fino all’anno dell’esplosione al Werner Brema. Il ragazzo è legato alla Juventus fino al 2024, in prestito proprio dal club tedesco ma con diritto di riscatto da parte dei bianconeri. L’area scouting bianconera lo monitorava già da tempo e alla fine la scelta è ricaduta su di lui piuttosto che su Kamara, anche per le condizioni del riscatto. Le aspettative su Salifou sono alte, soprattutto da quando ha iniziato anche ad avere confidenza con la porta. Tre gol messi a segno tin Regionalliga. Un dettaglio non irrilevante per un mediano recupera palloni. Chissà che già quest’anno non possa arrivare la chiamata di Allegri in prima squadra.