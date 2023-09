Calciomercato Juventus, Vlahovic il sergente: accordo e firma a un passo

Il calciomercato ora è chiuso ma di fatto rumors e voci che riguardano la Juventus e i suoi calciatori non terminano praticamente mai.

Questa sessione estiva dei trasferimenti si è conclusa senza grandi sussulti per i colori bianconeri. Pochi i rinforzi che sono arrivati alla corte di Massimiliano Allegri, ma questo era facilmente comprensibile visto quanto era accaduto nel corso degli ultimi mesi.

Senza la partecipazione alle coppe europee la Juventus ha dovuto cambiare strategia di mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato impegnato soprattutto sulle cessioni di quei calciatori che non facevano parte dei piani tecnici dell’allenatore. In questo modo il club è riuscito a incassare delle importanti somme da mettere a bilancio e allo stesso tempo è anche riuscito ad abbattere il monte ingaggi. Per il futuro si punterà sempre di più sulla linea verde, lanciando i talenti che stanno crescendo con la maglia della Next Gen.

Juventus, per Vlahovic si parla già di rinnovo

Una delle telenovele dell’estate ha riguardato però un pezzo pregiato della rosa della Juventus. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, che per molte settimane è stato l’indiziato numero uno per lasciare Torino. Quasi banale pensarlo, considerando il fatto che dalla sua cessione la società avrebbe incassato non meno di 70 milioni di euro.

Alla fine però il centravanti serbo non si è mosso, e questa è stata senz’altro una scelta giusta da parte della Juventus, visto che Vlahovic è andato a segno in entrambe le partite giocate finora dai bianconeri, dimostrando di essere già al top della condizione. È davvero complicato adesso pensare ad una squadra senza di lui e anzi – come ha rivelato la Gazzetta dello Sport – presto potrebbero esserci novità riguardo il suo contratto. Che potrebbe essere prolungato per un altro anno, con ingaggio spalmato su questa nuova annualità per venire incontro alle esigenze societarie. Il suo attuale accordo scade nel 2026.