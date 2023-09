Juventus rivoltata come un calzino: Allegri ne cambia subito quattro

Domenica alle 20:45 la Juventus scende in campo contro l’Empoli: le probabili formazioni

La Juventus chiuderà la 3ª giornata di Serie A domenica sera alle 20:45 contro l’Empoli, in contemporanea con Lecce-Salernitana.

I bianconeri scenderanno al Castellani per conquistare i 3 punti e riscattare la frenata col Bologna di una settimana fa. Già un piccolo rallentamento per la squadra di Allegri che dopo appena due giornate è costretta a inseguire Milan, Napoli e Inter. Il 3-0 sul campo dell’Udinese alla prima giornata aveva lanciato segnali molto positivi ma il passo falso casalingo di pochi giorni fa ha evidenziato nuovamente alcuni errori strutturali della squadra bianconera.

Empoli-Juventus, le probabili formazioni: Baldanzi sfida Chiesa

La Juventus vuole conquistare i 3 punti domenica sera ma di fronte si troverà un Empoli agguerrito che ha perso le prime due partite contro Verona e Monza.

La squadra di Paolo Zanetti è partita come peggio non poteva in questo campionato e ha urgente bisogno di invertire la marcia. Gli arrivi di Cancellieri, Gyasi, Cambiaghi, Shpendi non hanno ancora dato quel salto di qualità necessario alla squadra che nella giornata conclusiva del mercato si è assicurata anche Simone Bastoni. Le probabili formazioni di Empoli e Juventus. Paolo Zanetti dovrà ancora fare a meno di Caprile tra i pali e si affiderà a Perisan. Possibile 4-3-3 con Ebuehi e Cacace sulle face e Luperto in coppia con Ismajli al centro della difesa. A centrocampo dovrebbe essere Grassi il regista in alternanza con Marin e Fazzini pronto a buttarsi negli spazi. In avanti il solito Caputo sarà affiancato con ogni probabilità dal talento di Baldanzi e Cambiaghi. La Juventus risponde col classico 3-5-2. Tra i pali è favorito Perin con Danilo, Bremer e Gatti a comporre il trio difensivo. Solito centrocampo con Miretti, Locatelli e Rabiot. Sulle corsie Mckennie a destra e Kostic favorito a sinistra su Cambiaso e Iling-Junior. Solita coppia d’attacco già vista in diverse occasioni in questo inizio di stagione, Chiesa-Vlahovic.

EMPOLI (4-3-3): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Paolo Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Massimiliano Allegri