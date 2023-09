Formazioni ufficiali Empoli-Juventus: Allegri sorprende tutti, adesso sono 4

Empoli Juventus, ecco la formazione ufficiale dei bianconeri per la sfida contro i toscani. Le scelte di Allegri

Ultimissime notizie Juventus: è stata diramata la formazione ufficiale dei bianconeri che scenderà in campo in vista del match contro l’Empoli.

Ufficializzata la formazione ufficiale della Juventus per la partita contro l’Empoli. Il match contro gli azzurri è in programma domenica alle ore 20,45. La squadra di Allegri ha una nuova opportunità di risalire in classifica dopo il passo falso nel match contro il Bologna, terminato 1-1. La gara non sarà comunque semplicissima anche perché i padroni di casa sono ancora a zero punti in classifica. Sono sostanzialmente quattro le novità nella formazione titolare della Juventus: dentro Mckennie e Kostic sulle corsie esterne; a centrocampo Miretti prende il posto di Fagioli. Esordio da titolare anche per Gatti.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.

Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Mckennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic