“Dalle cose sante” all’affare del diavolo: Pogba ‘in volo’ con vista in Arabia

Il calciomercato in Italia è chiuso ormai da venerdì sera ma non si fermano mai le voci che riguardano i calciatori della Juventus.

La formazione di Allegri adesso deve pensare solamente al campo e deve concentrarsi per prima cosa sulla trasferta di Empoli di questa sera. Nella quale bisognerà andare a caccia di punti e tornare alla vittoria dopo il sofferto pareggio casalingo contro il Bologna.

Arrivare alla sosta per gli impegni delle nazionali con i tre punti in tasca sarebbe davvero il massimo per guardare con maggiore ottimismo al futuro. Senza la partecipazione alle coppe europee La Juventus ha come traguardo massimo per questa stagione la conquista dello scudetto. Un obiettivo che sarà comunque difficile da raggiungere vista l’ampia concorrenza. La società ha ceduto diversi giocatori che non rientravano nei piani dell’allenatore our di riuscire a tenere in rosa dei pezzi pregiati come ad esempio Vlahovic e Chiesa.

Juventus, il futuro di Pogba è ancora tutto da scoprire

Alla fine invece è rimasto Paul Pogba. Dopo tanti infortuni adesso la Juve spera che il francese si sia messo tutto alle spalle e possa essere protagonista in questa stagione. Allegri però sa bene quanto siano possibili altri problemi e per questo motivo in conferenza stampa ha detto che il centrocampista va “trattato come le cose sante”. Andrà insomma gestito con grande attenzione, settimana dopo settimana, valutando le sue condizioni.

Attenzione però al calciomercato, che in altri paesi è ancora aperto. Perché è chiaro che la Juventus cedendolo altrove avrebbe un altro sostanzioso risparmio in termini di ingaggio. Dunque Pogba non è incedibile. Smentita ogni trattativa con il Galatasaray, adesso continua a rimanere sullo sfondo l’Arabia Saudita. La Saudi League è un palcoscenico ora prestigioso e non è da escludere che qualcuno possa farsi vivo prima di giovedì 7 settembre, quando anche in quell’angolo di mondo il calciomercato dirà stop.