Allegri semina indizi: cessione last minute già ‘chiusa’

La Juventus oggi riparte dal campo dell’Empoli ma in casa bianconera non mancano mai le voci di calciomercato.

Le trattative ufficialmente si sono chiuse lo scorso venerdì, ma i rumors e le voci non mancano mai. Gli allenatori penseranno al campo e come schierare nel migliore dei modi i loro uomini, mentre i dirigenti già guardano alla prossima sessione di trasferimenti che ci sarà a gennaio.

La Juventus ha iniziato questo campionato di serie A con 4 punti conquistati nelle prime due gare e ora vuole continuare nella sua striscia positiva in terra toscana. Alla fine mister Allegri è riuscito a tenersi stretto i suoi pezzi pregiati Chiesa e Vlahovic, con il DS Giuntoli per riuscire a recuperare delle somme economiche importanti dalle cessioni di quei calciatori che non rientravano più nei piani della società. Attenzione però quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni perché il calciomercato in altri paesi del mondo è ancora aperto.

Juventus, oggi gioca Kostic: indizio sulla sua conferma?

Proprio per questo motivo si sta continuando a parlarne negli ultimi giorni di un’altra potenziale cessione in casa Juventus. Quella del laterale sinistro Kostic. In queste prime due giornate di campionato l’allenatore juventino non l’ha fatto giocare nemmeno per un minuto. E proprio questo ha alimentato le voci riguardo una sua possibile partenza anche a mercato italiano già chiuso.

Voci che però potrebbero essere messe già tacere a partire da questa serata. Secondo le ultime indiscrezioni filtrate riguardo la probabile formazione della Juventus che questa sera scenderà in campo ad Empoli infatti vissero Allegri pare intenzionato a voler schierare Kostic fin dal primo minuto. Un modo per dare fiducia al calciatore e anche allo stesso tempo per mettere fine probabilmente ad ogni possibile rumors riguardo la sua cessione. La Juventus ha bisogno della sua corsa e dai suoi grossi anche in questa stagione.