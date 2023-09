Ritorno di Del Piero alla Juventus: ‘Pinturicchio’ è uscito allo scoperto

La Juventus vive questi giorni di pausa in campionato con sette punti in tasca in classifica e l’ambizione di vincere lo scudetto.

E’ questo l’obiettivo che la squadra di Allegri si è posta per questa stagione. Nella quale non si disputeranno coppe europee. Per questo motivo la missione principale è portare a casa il tricolore e regalare delle grandi soddisfazioni alla tifoseria bianconera. Tifoseria che vuole voltare pagina dopo quanto accaduto nella passata stagione.

Gli ultimi mesi sono stati condizionati in casa Juventus dalle vicissitudini societarie che hanno portato anche al rinnovo totale del Cda. Con l’addio del presidente Agnelli e l’arrivo di Ferrero al timone della società. Il sogno di gran parte della tifoseria sarebbe quello di vedere tra i dirigenti delle grandi leggende bianconere.

Juventus, Del Piero: “Io mi sento bianconero, non ho bisogno di ruoli”

C’era grande attesa tra i tifosi in Puglia per il forum che si è tenuto a San Pancrazio Salentino. Oltre tremila supporters bianconeri si sono radunati in questo evento organizzato dall’associazione “Leggenda Bianconera” per ascoltare le parole di Alessandro Del Piero. Indimenticato campione che ha scritto delle leggendarie pagine della storia del club.

Tanti applausi per lui e tanta attenzione nel ricordare le sue prodezze del passato, ricordi legati alla regione come il gol segnato al Bari pochi giorno dopo la scomparsa del padre. Come riporta il “Quotidiano di Puglia” Del Piero ha parlato anche del suo futuro, visto che ha spiegato di come stia studiando per diventare allenatore. I tifosi sperano di vederlo nella dirigenza della Juventus, anche se l’ex numero dieci spiega: “Io mi sento ancora bianconero, non c’è bisogno di avere un ruolo in società”. A conferma del grande attaccamento che lega Pinturicchio ai colori sociali.