Uno ‘scarto’ del Milan per sostituire Chiesa: clamoroso Juventus

Nemmeno il tempo di concludersi che il calciomercato continua a regalare delle nuove voci che riguardano la Juventus.

Venerdì scorso si sono concluse le trattative di questa finestra di trasferimenti estivi. I bianconeri non hanno portato a termine grandi acquisti, ma hanno cercato di puntellare la rosa con l’innesto di elementi utili alle idee di gioco dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Considerata l’assenza dalle coppe europee il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nelle scorse settimane è stato impegnato soprattutto sul fronte delle cessioni. Inevitabili per riuscire a recuperare delle risorse economiche e allo stesso tempo abbassare un monte ingaggi che era molto alto. La Juventus, riuscendo a piazzare altrove i giocatori che non rientravano nei piani tecnici del club, è riuscita però a tenersi stretta i pezzi pregiati della sua squadra. Uno su tutti Federico Chiesa. Il figlio d’arte si è messo alle spalle definitivamente gli infortuni e sta disputando un inizio di stagione davvero con i fiocchi.

Juventus, Suso bianconero in caso di cessione di Chiesa

Per tutta l’estate si è parlata di una possibile cessione del numero sette a fronte di una offerta irrinunciabile. Offerta che però alla fine non è arrivata e dunque la Juventus si è tenuta ben stretta il suo gioiello. Tuttavia i rumors di calciomercato parlano di come il club avesse già pronta un’alternativa nel caso di sua cessione.

Qualora infatti Chiesa (ma anche Kean) fosse andato via negli ultimi giorni di mercato ecco che i bianconeri avrebbero tentato l’assalto per Suso. L’ex calciatore del Milan sarebbe stato molto contento di tornare a giocaree in Italia – come ha rivelato “Relevo” – ma alla fine la trattativa non è decollata, perché appunto l’attaccante esterno è rimasto alla Juventus e dunque i bianconeri non hanno avuto necessità di sostituirlo. Anche lo spagnolo alla fine non ha cambiato casacca e in questa stagione continuerà a vestire la maglia del Siviglia.