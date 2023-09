Addio Premier League, incontro e firma Juve: regalo da ‘giganti’

Addio alla Premier League, incontro e firma: ci siamo. In questo mese di settembre previsto un incontro con gli agenti. Ecco quello che vogliono i bianconeri

Prolungamento di contratto fino al 2028, miglioramento anche della questione economica, e tutti contenti e felici. Sì, i prossimi passi la Juventus li ha capiti da un poco di tempo e secondo le informazioni riportate da Nicolò Schira li avrebbe già programmati. Il profilo in questione è quello di Federico Gatti.

La Juventus non lo vuole perdere, il gigante difensivo preso dal Frosinone ha dimostrato di avere delle qualità fisiche importanti e soprattutto cresce partita dopo partita. L’infortunio alla caviglia lo fermerà per un poco di tempo, ma questo non mette a rischio nulla ovviamente: Giuntoli avrebbe in programma un faccia a faccia con i rappresentati del giocatore per chiudere velocemente la questione. E rispedire al mittente, soprattutto, quelle che sono le sirene inglesi nei confronti del giocatore. Un club del massimo campionato d’Oltremanica infatti si sarebbe mosso per le prestazioni del difensori. La Juve però non ha nessuna intenzione di starlo a sentire e quindi è pronta a blindare Gatti.