Calciomercato Juventus, incontro per Pogba: data fissata

Calciomercato Juventus, incontro per Pogba: c’è già una data fissata. Ecco quello che è l’obiettivo di Giuntoli

I tifosi della Juventus sono divisi per Paul Pogba. Non c’è dubbio. Chi è un vecchio romantico, anche per quello che ha dato negli anni passati, e che sa soprattutto quello che potrebbe dare, lo vorrebbe dentro il progetto bianconero. Altri, più razionali, vorrebbero un erede già nella sessione invernale. Insomma, il francese è sempre divisivo.

Di certo c’è una cosa: al momento, in quest’anno di bianconero, o poco più, Paul non ha dato anche per via dei molteplici infortuni l’apporto sperato e richiesto. La Juve lo scorso anno lo ha praticamente pagato a vuoto. E Giuntoli che è uno che alle casse ci sta attento, ha messo nel mirino un obiettivo, così come svelato da TuttoSport in edicola questa mattina.

Calciomercato Juventus, incontro per Pogba

In questo mese di settembre, con il mercato ufficialmente chiuso, Giuntoli vuole incontro Rafaela Pimenta, l’agente che gestisce Pogba. Un incontro per parlare dell’accordo che lega il francese al club piemontese. In pratica nel mirino c’è un rinnovo contrattuale al ribasso per il numero 10 arrivato a zero dal Manchester United.

I conti della Juve sappiamo che sono quelli che sono. E lo stipendio del francese è troppo alto rispetto a quello che ha dato. Giuntoli vorrebbe rimodulare, quindi, il contratto, magari abbassando la parte fissa che viene data al giocatore. Insomma, un incontro fissato, in queste settimane, per fare chiarezza. Vedremo quello che succederà.