Dal City alla Juventus, accordo a un passo: così è cambiato tutto

Dal City alla Juventus, a pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo emerge un’interessante retroscena.

La sessione estiva di calciomercato è terminata da qualche giorno, almeno per i principali campionati europei. E come ogni volta, a bocce ferme, i retroscena delle trattative si sprecano. Colpi che, per un motivo o per un altro, non sono stati messi a segno. Trattative infinite che poi si sono concluse con un nulla di fatto.

La Juventus, reduce da una stagione traumatica in cui ha mancato la qualificazione alla Champions League a causa della penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze, si è mossa quasi esclusivamente per liberarsi degli esuberi ed alleggerire il monte ingaggi. Non poteva fare altrimenti, alla luce di una situazione finanziaria tutt’altro che florida. Senza gli introiti che assicura la competizione internazionale più importante e prestigiosa, il direttore sportivo bianconero Giuntoli non aveva praticamente scelta. L’unico acquisto è stato Timothy Weah, arrivato dal Lille per 12 milioni di euro. Mossa obbligata, se consideriamo che in quella zona di campo non c’è più Juan Cuadrado, oggi di proprietà dell’Inter.

Dal City alla Juventus, la mancata cessione di Alex Sandro ha “bloccato” Laporte

In molti, tuttavia, rimproverano ai dirigenti bianconeri di non aver provveduto a sistemare anche l’altra corsia, quella di sinistra, sulla quale “scorrazza” ancora Alex Sandro.

Il brasiliano, che alla fine è rimasto a Torino nonostante fosse in cima alla lista dei cedibili, è stato tra i più criticati nelle prime tre partite di campionato. In realtà la Juventus c’ha provato in tutti i modi a venderlo, ma senza riuscirci. E, stando a quanto riporta il giornalista Nicola Balice la permanenza di Alex Sandro avrebbe impedito alla Signora di mettere le mani sull’ex difensore del Manchester City, Aymeric Laporte. Il francese naturalizzato spagnolo ha poi scelto di trasferirsi in Arabia Saudita, accettando la cospicua offerta dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.