La Juventus fissa l’incontro con l’agente di Paul Pogba, Rafaela Pimenta. Cambiano i termini del contratto del centrocampista francese

Nella giornata di ieri la Juventus ha diramato un comunicato sulle condizioni di Paul Pogba in merito all’infortunio rimediato nell’ultima giornata contro l’Empoli.

Per il francese si tratta solo di un sovraccarico alla coscia destra. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, aspetto che più allarmava Allegri e lo staff dopo la partita. Un sospiro di sollievo per tutto il club, dopo averlo atteso per circa 3 mesi. Pogba non prenderà parte agli impegni con la nazionale francese ma potrà recuperare sfruttando la sosta, per tornare a disposizione per la prossima gara di campionato, in programma sabato 16 settembre contro la Lazio. Se pur il problema sia quindi di poco conto, molti tifosi hanno iniziato a rumoreggiare per l’ennesimo problema fisico dell’ex Manchester United. Pogba era entrato bene in partita, segnando anche un gol con un bel destro al volo, annullato però dal VAR per un precedente fuorigioco. Poi quel fastidio alla coscia che ha fatto tremare Allegri.

Juventus, fissato l’incontro con l’agente di Pogba: focus sul contratto

Come riportato da TuttoSport, la Juventus avrebbe in programma un incontro con l’agente di Paul Pogba, Rafaela Pimenta.

L’incontro dovrebbe svolgersi nel mese di settembre per discutere del contratto di Pogba. Lo stipendio del francese al momento è troppo alto rispetto a quello che è il reale apporto fornito da giocatore. L’anno scorso non c’è, di fatto mai stato, e quest’anno dopo aver saltato la tournée negli Stati Uniti, ha ricominciato ad avere problemi. Segnali che non danno garanzie sul ragazzo e che costringeranno la Juventus a trattare con la Pimenta il suo contratto. Il direttore dell’area sportiva Cristiano Giuntoli ha intenzione di rivedere il contratto e di rimodularlo, abbassando la parte fissa dell’ingaggio o magari inserendo delle clausole legate alle presenze. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore e del suo entourage. Le ragioni della Juventus sono più che valide ma non è semplice trattare con un agente di spessore come Rafaela Pimenta che certamente farà gli interessi del suo assistito.