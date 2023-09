Colpo a parametro zero: alla Juventus arriva il nuovo Dybala

Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero per i bianconeri che hanno messo nel mirino il nuovo Dybala. Arriva dal River Plate

Ve lo abbiamo già spiegato: il mercato ufficialmente è chiuso ma ovviamente non va mai in vacanza. Anzi: tutti i club iniziano a programmare quelli che potrebbero essere i colpi per la prossima stagione e non solo, anche quelli per la sessione invernale che si aprirà come tutti gli anni nel prossimo mese di gennaio.

E anche la Juve, dopo aver cercato di sistemare i conti quest’anno non è da meno. Infatti i bianconeri avrebbero messo nel mirino un talento argentino classe 2006 del River Plate. La notizia è riportata da calciomercato.com e che svela pure il nome di questo gioiellino che potrebbero diventare, magari, il nuovo Dybala dentro il club piemontese.

Colpo a parametro zero, la Juve su Echeverri

Il nome di Claudio Echeverri non è la prima volta che circola dalle parti della Continassa. Se ne è parlato in tempi non sospetti. Adesso però i bianconeri sembrano proprio voler fare sul serio. Il 2006 è un trequartista, un baby-talento, uno di quelli che come abbiamo capito nel corso di questi ultimi anni piacciono a Massimiliano Allegri, che non ha paura a lanciare giovani.

Ovviamente in casa bianconera questi colpi vengono fatti, e pensati, anche per la possibilità di mandarli a giocare con la Next Gen, che disputa il campionato di Serie C e che permette di avere degli elementi quasi pronti a giocare in Prima Squadra. Un passaggio fondamentale, visto che il campionato Primavera non è poi così allettante sotto tanti aspetti. Insomma, Echeverri nel mirino. E chissà che non possa essere davvero il prossimo colpo.