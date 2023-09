De Ligt silurato, lo ‘rispediscono’ alla Juventus: ecco cosa sta succedendo

È già tempo di guardare avanti per la Juventus verso il prossimo impegno di campionato che ci sarà dopo la sosta.

Ci sarà la Lazio dell’ex Sarri sulla strada dei bianconeri e c’è tanta voglia di ottenere un successo che lancerebbe sempre più la formazione di Allegri verso le zone alte della classifica. Per adesso però si lavora a ranghi ridotti visto che tanti giocatori sono impegnati con le nazionali.

Le prime tre partite di questo torneo sono andati piuttosto bene per una Juventus che è stata capace di collezionare 7 punti. C’è qualche rammarico per il mancato successo casalingo contro il Bologna, ma di sicuro dal pareggio contro i rossoblù sono arrivate comunque delle indicazioni importanti per mister Allegri. Che con la sua squadra non fa un mistero di voler puntare allo scudetto. Tanto più che la Juve può concentrarsi esclusivamente sul campionato considerando che non avrà impegni europei.

Juventus, de Ligt ha perso il posto da titolare al Bayern

Nel frattempo però non si placano mai i rumors di calciomercato. Con possibili evoluzioni in vista di gennaio o della prossima stagione guardando a quel che sta accadendo nei top club europei. Non sta passando inosservata la situazione legata a de Ligt. Che ha lasciato lo scorso anno Torino per accasarsi al Bayern Monaco.

Il difensore olandese infatti ha di fatto perso il posto da titolare, almeno in queste prime gara ufficiali dei bavaresi. L’allenatore del Bayern Tuchel infatti al centro della difesa sta schierando il coreano ex Napoli Kim al fianco di Upamecano. Per de Ligt soltanto qualche spezzone di partita. Che possa dunque essere uno dei cedibili per il futuro? Chissà. Intanto i tifosi di fanno lo hanno scaricato, visto che sui social stanno esaltando Kim per le sue prestazioni e anche per il fatto che sia stato pagato “poco” dal club.