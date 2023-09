Pogba ai saluti, il via libera è arrivato: l’erede arriva subito

Pogba ai saluti: l’ennesimo infortunio – fortunatamente non grave – stravolge di nuovo i piani di Allegri. Ecco quello che vogliono i tifosi

In quegli attimi tutti hanno tenuto il fiato sospeso. Da lui, soprattutto, passando per i compagni di squadra, a Massimiliano Allegri e pure ai tifosi. Poi ieri gli esami, fortunatamente, non hanno rivelato nulla di grave. Ma ormai Pogba è davvero un caso. Lo era da un poco di tempo. Ma è definitivamente esploso.

Così come successo con Alex Sandro un poco di giorni fa sul nostro canale Telegram abbiamo lanciato un sondaggio ai tifosi della Juve sul futuro di Pogba. Che è ancora tutto da scrivere, ovviamente. Soprattutto dopo questo ennesimo stop. Un sondaggio che a differenza di quello che è successo come detto con il difensore brasiliano ha diviso in maniera clamorosa il popolo della Juventus. Andiamo a scoprire, quindi, nel dettaglio, quello che è successo.

Pogba ai saluti, ecco la decisione dei tifosi

Le opzioni erano: rescissione immediata, cessione in Arabia Saudita, continuare a metterlo al centro del progetto oppure trovare immediatamente un erede. La divisione è stata pressoché identica, solamente che la quarta opzione ha visto un leggero vantaggio con il 32% dei voti presi.

A pari merito, con il 30% dei voti, ci sono sia la rescissione immediata che la cessione in Arabia Saudita, dove il mercato non è ancora chiuso. Infine, per quelli un poco più romantici, che ancora credono nel francese, l’ultima piazza di questo sondaggio, con il 20%. Un poco indietro, sì, vero, però un segnale anche in questo caso. Insomma, un Pogba che divide, ancora adesso, come quasi sempre ha fatto durante la sua carriera.