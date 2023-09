Vlahovic al posto di Mbappé: allarme Juve, a gennaio succede l’impensabile

Il calciomercato della Juventus è ormai andato in archivio per questa estate del 2023 e per i bianconeri non ci sono stati grandi sussulti.

La formazione di Allegri ha avuto solamente dei leggeri ritocchi, considerando la volontà della società di voler puntare sempre più sulla linea verde. L’allenatore, come ha fatto del resto anche nella passata stagione, è destinato a lanciare sempre più giovani.

L’attività della Juventus dunque in questa sessione di mercato è stata soprattutto legata alle cessioni. Necessarie per far sì che la società potesse incassare delle somme molto importanti da mettere a bilancio. Missione compiuta da parte del diesse Giuntoli che è riuscito anche ad abbassare il monte ingaggi.

Juventus, il Real ha “scartato” Vlahovic: ecco perché

Uno dei calciatori che nel corso delle ultime settimane è stato maggiormente indicato per la cessione è stato Dusan Vlahovic. Il centravanti juventino però alla fine è rimasto a Torino e c’è da dire che è stato davvero meglio così, visto che nelle prime giornate è stato protagonista della formazione bianconera. E pazienza se contro l’Empoli non è arrivato il gol su rigore.

❌ Vlahovic fue descartado por el Real Madrid por miedo a su estado físico ⚪️ El delantero jugador de la Juventus llegó a ser la primera opción para la delantera del Real Madrid ✍️ @BraianQueralt99 https://t.co/ucQPdsd4Fg — Diario SPORT (@sport) September 5, 2023

Emergono però dei retroscena legati proprio alle possibili trattative di calciomercato incentrate sul numero nove della Juventus. Secondo infatti quanto riportato da “Diario Sport” il Real Madrid sarebbe stato interessato alle prestazioni del serbo, ma avrebbe rinunciato ad ogni possibile offerta in considerazione delle condizioni fisiche di Vlahovic. “Scartato” dunque dagli spagnoli, per i quali comunque una prima scelta per rinforzare l’attacco. Visto che l’altro è sfumato il sogno Mbappè.