Jorginho alla Juventus: via libera a sorpresa, apertura UFFICIALE

Jorginho può tornare in Italia: possibile apertura dell’agente al ritorno in Serie A del centrocampista e Juventus in prima fila

Il calciomercato estivo si è concluso senza particolari squilli per la Juventus ma Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna lavorano sotto traccia per rinforzare la rosa e sfruttare le occasioni.

Certamente mancano dei tasselli in casa Juventus, soprattutto in difesa dove le alternative sembrano essere limitate per Massimiliano Allegri, sia al centro che sulle fasce. Anche a centrocampo i bianconeri non vantano grande abbondanza, soprattutto alla luce dei continui problemi fisici di Paul Pogba. Gli unici punti fermi per l’allenatore toscano sono Rabiot e Locatelli, mentre si aspettano conferme sul rendimento di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Anche per questo la società sta lavorando per un rinforzo a centrocampo, magari già nel mercato di gennaio. Le opzioni al momento sono poche ma potrebbe tornare di moda l’opzione Jorginho per la Juventus. L’ultimo indizio indica un’apertura sul possibile ritorno in Italia del centrocampista.

Juventus, l’agente di Jorginho apre al ritorno in Serie A

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, soffermandosi sul futuro del centrocampista del Arsenal.

L’italo-brasiliano ha cambiato sponda di Londra nell’estate di mercato, lasciando il Chelsea dopo 5 stagioni per vestire la maglia dei Gunners. Nelle ultime stagioni, però, il rendimento dell’ex Napoli è calato e anche l’interesse della Juventus si è placato. Adesso, però, sembra esserci un nuovo spiraglio per l’eventuale approdo in bianconero. L’indizio arriva proprio dal suo agente che ha parlato così sul possibile ritorno in Italia del suo assistito: “Ritorno in Italia? Ma perché no. Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche saremmo disposti a parlarne. Juventus? Mai dire mai, il ‘mai’ non esiste, soprattuto nel mondo del calcio”. Le parole dell’agente di Jorginho lasciano spazio a un nuovo inserimento della Juventus che, però, spingerebbe solo in caso di soluzione favorevole in termini economici e di ingaggio.