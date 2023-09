Juventus, svelati anticipi e posticipi fino all’Epifania: le date dei big match

Juventus, la Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi fino all’ultima giornata del girone di ritorno.

Udinese, Bologna, Empoli. È stato un inizio tutto sommato “morbido” per la Juventus, che nelle prime tre giornate del campionato di Serie A ha evitato gli scontri diretti.

Il primo big match che vede i bianconeri protagonisti è in programma tra poco più di una settimana, sabato 16 settembre, all’Allianz Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri. Un test importante e che casca a fagiolo per la squadra di Massimiliano Allegri. Danilo e compagni si troveranno davanti un avversario ambizioso, che nelle ultime settimane di mercato ha messo a segno colpi importanti, con l’obiettivo di allungare la rosa in ottica Champions League. E che sabato scorso ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale andando a vincere 2-1 sul campo del Napoli campione in carica. I biancocelesti, insomma, ci diranno a che punto è la Juventus. Se è quella che abbiamo ammirato nelle trasferte di Udine ed Empoli, aggressiva e sfrontata, oppure se andrà in difficoltà come con il Bologna.

Juventus, la sfida con l’Inter allo Stadium domenica 26 novembre in notturna

Nel frattempo la Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi dalla quinta alla diciannovesima giornata di campionato.

Le date da cerchiare in rosso, per i tifosi bianconeri, sono senza dubbio le sfide con Milan e Inter, le due milanesi che al momento guardano tutti dall’alto verso il basso. Oltre, ovviamente, al derby con il Torino. La prima stracittadina con i granata di Ivan Juric, in programma all’ottava giornata, si giocherà sabato 7 ottobre alle 18. Alla nona invece i bianconeri affronteranno il Milan a San Siro (domenica 22 novembre ore 20:45). In notturna anche le sfide con la Fiorentina al “Franchi” (domenica 5 novembre) e con l’Inter allo Stadium (domenica 26 novembre). Juventus-Napoli, invece, andrà in scena di venerdì, sempre alle 20:45 (8 dicembre).