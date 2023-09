Nella scia di Del Piero: l’identikit del nuovo 10 della Juventus

Il nuovo 10 della Juventus. Nell’anno della ripartenza la Juventus getta le basi per il futuro prossimo facendo incetta di giovani talenti. Italiani e non.

L’hanno definito l’anno zero della Juventus. Un po’ come accaduto nel 2006, dopo lo tsunami di Calciopoli. C’è voluto un altro incontro-scontro con la giustizia sportiva per resettare tutto, o quasi e cercare di ripartire. Con volti nuovi e regole diverse.

La Juventus, con una dirigenza nuova di zecca, ha rinnovato il suo volto. Ha lasciato si in panchina Massimiliano Allegri ma iniziando, al contempo, l’opera di parziale rinnovamento della propria rosa. Un processo graduale ma che si annuncia già come inarrestabile. Il neodirettore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, rappresenta la migliore garanzia sotto questo punto di vista.

Una Juventus che vuole ripartire da alcuni punti fermi, che facciano da guida e siano di esempio ad una nidiata di giovani talenti, italiani e non. Alcuni sono già presenti, altri in procinto di arrivare, da gennaio fino alla prossima estate. Questo il pensiero che guida l’operato di Giuntoli. Questa la linea che ha già portato in Italia un talento come il difensore centrale, Campione del Mondo con l’Uruguay Under 20, Facundo Gonzalez.

Ora, nei pensieri del numero uno del mercato bianconero vi è solo nome italiano: Tommaso Baldanzi.

Il nuovo 10 della Juventus

John Elkann lo ha scelto come il demiurgo che dovrà plasmare la Juventus e Giuntoli vuole partire dalle fondamenta. La scelta di giovani di sicuro avvenire che possano immediatamente diventare le testate d’angolo su cui edificare una squadra di nuovo vincente.

Lo ha inseguito durante l’ultima sessione di mercato, quella conclusasi qualche giorno fa. Giuntoli lo avrebbe portato volentieri sotto la Mole, ma l’Empoli ha resistito. Tommaso Baldanzi è il bello del calcio. Il talento che sa esprimere bellezza e concretezza. Insieme. Centrocampista o attaccante, sa ricoprire al meglio le diverse posizioni del fronte offensivo. Trequartista, esterno, seconda punta, ambidestro, abilissimo nel dribbling e abile nel possesso palla.

Questo l’identikit di un campione che porta addosso una maglia con un numero che alla Juventus ha fatto la storia: il 10.

Omar Sivori, Michel Platini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero e… Tommaso Baldanzi. Il talento di Poggibonsi, tra meno di un anno, potrebbe indossare la pesante maglia bianconera con stampato un numero che ha consegnato alla leggenda alcuni di coloro che l’hanno portato alle spalle. Giuntoli è convinto che Baldanzi abbia tutte le qualità, tecniche e di personalità, per dare seguito a quella meravigliosa catena di talenti. Non rimane che acquistarlo, prima che lo facciano altri.