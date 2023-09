Pogba in Arabia: la “chiusura” definitiva è arrivata in diretta

Pogba in Arabia, il centrocampista francese è finito nel mirino dei più importanti club della Saudi Pro League.

Quella che sta per concludersi verrà ricordata come l’estate in cui i ricchissimi club sauditi hanno dato l’assalto al calcio europeo. Fino a pochi mesi fa nessuno aveva mai sentito parlare di Saudi Pro League. Almeno fino all’arrivo, lo scorso gennaio, di Cristiano Ronaldo.

Il trasferimento del campione portoghese in Arabia, che ha deciso di accettare la faraonica offerta dell’Al-Nassr, ha dato un’incredibile visibilità al massimo campionato saudita. Che non si è accontentato di CR7 ma nel giro di qualche settimana è riuscito a convincere altri top player – la maggior parte dei quali over 30 – a sposare la loro causa. Benzema, Kanté e Neymar e Mahrez hanno seguito le orme di Ronaldo, andando a rinforzare i vari Al-Ittihad, Al-Ahly e Al-Hilal, che insieme alla squadra del fenomeno portoghese si giocheranno verosimilmente il titolo. Un progetto ambizioso destinato a crescere: nelle prossime sessioni di calciomercato nuovi campioni potrebbero sbarcare a Gedda oppure a Riad.

Pogba in Arabia, niente Saudi Pro League per il “Polpo”

Il mercato saudita chiude con qualche giorno di ritardo rispetto a quello europeo. Domani è l’ultimo giorno utile per chiudere le ultime trattative.

Sembrava vicino ad un trasferimento in Arabia Saudita anche il centrocampista bianconero Paul Pogba, che da quando è tornato a Torino ha dovuto fare i conti con continui infortuni. Il francese ha avvertito un dolore alla coscia anche nell’ultimo match disputato dalla Juventus, quello con l’Empoli di domenica scorsa. Entrato nel secondo tempo, Pogba aveva finanche trovato la via del gol, prima che l’arbitro annullasse per fuorigioco. Poi, a fine partita, una smorfia sul viso che non promette nulla di buono. Ad ogni modo, come confermato anche da Romeo Agresti, intervenuto nella trasmissione Juventibus, il giocatore resterà alla Juventus almeno fino a gennaio. Niente offerte last minute dall’Arabia.