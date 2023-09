Soffiata in diretta, ribaltone Juventus: niente firma

La Juventus vivrà un weekend di riposo visto e considerato che i campionati sono fermi per gli impegni delle varie nazionali sparse in giro per il mondo.

Pochi i giocatori presenti agli allenamenti, ma la testa è già rivolta indubbiamente alla prossima sfida di serie A che vedrà i bianconeri di mister Allegri impegnati contro la Lazio dell’ex Sarri. Una partita assolutamente da vincere davanti ai propri tifosi.

La prima uscita allo Stadium da parte di Chiesa e compagni non è stata molto brillante, visto il sofferto pareggio conquistato contro il Bologna. Ad ogni modo i sette punti conquistati nelle prime tre giornate fanno ben sperare per il futuro. L’intenzione della società è quella di riuscire a lottare per lo scudetto e in ogni caso qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Troppo importante riuscire a conquistare questo traguardo soprattutto per via degli introiti economici che la vetrina europea riesce a garantire.

Juventus, Agresti: “Nessuna notizia sul rinnovo di Iling Jr”

Nel frattempo è andato in archivio il calciomercato e i tifosi della Juventus si sarebbero aspettati sicuramente qualche volto nuovo in più rispetto a quelli che sono arrivati. Il direttore sportivo Giuntoli è stato molto impegnato sul fronte delle cessioni ma è riuscito a tenersi stretto i pezzi pregiati della sua rosa.

La volontà del club anche quella di voler puntare sempre di più sui giovani ed è per questo motivo che si sta vedendo sempre di più in campo Iling Jr. Per mister Allegri è una ottima alternativa sulla fascia sinistra ed è per questo motivo che sono state rispedite al mittente le offerte che sono arrivate per lui. Il giornalista Romeo Agresti ha però spiegato a “Juventibus” che per ora non ci sono notizie riguardo il rinnovo del calciatore inglese. La Juventus farà bene a blindare al più presto questo giocatore che è molto appetito da alcuni club di Premier League.