Altro che Pogba: nuovo affare Juve-Turchia, la risposta di Giuntoli

By

Nuovo affare Juve-Turchia, perché il mercato è sempre in movimento e non soltanto in Italia. Facile quindi che anche dall’estero arrivino indiscrezioni.

Il calciomercato. L’estate pallonara sembra avere in mente soltanto questa parola, la più presente sui motori di ricerca. La bella stagione sembra quasi favorire la salita di questa febbre che contagia milioni di persone.

Ma il calciomercato è un fenomeno unico del pianeta calcio che non riguarda però, soltanto l’Italia. Lo stesso effetto di passione, di morbosa curiosità, di fame insaziabile di notizie, lo si riscontra nei tifosi di tutta Europa e anche all’esterno dei confini europei. Perché quando parte il calciomercato in Italia parte in tutta Europa, salvo poi differire leggermente a livello di date. E non è un dettaglio insignificante.

Il calciomercato italiano, sessione estiva 2023, ha avuto il suo inizio ufficiale il 1° luglio e è terminato alle ore 20.00 del 1° settembre. In questi mesi abbiamo imparato a conoscere, e a temere, il mercato dell’Arabia Saudita che, invece, ha fissato la sua data di chiusura al 7 settembre. Altro mercato che può sempre rivelarsi interessante per i club italiani interessati ad operazioni in uscita, è quello turco che chiuderà addirittura il prossimo 15 settembre.

Un mercato che potrebbe coinvolgere la stessa Juventus. Come?

Nuovo affare Juve-Turchia

E mentre il ricchissimo mercato arabo è anch’esso agli sgoccioli così come le opportunità di offerte faraoniche per giocatori appartenenti a club italiani, il fronte turco rimane un’opzione interessante poiché sono presenti club di prestigio in grado di spendere.

👉ESCLUSIVO | Smentite le voci riguardanti un possibile approdo di #Miretti al #Fenerbahce: la #Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centrocampista 🔥 ✍️@maugirzio_russo https://t.co/mnMHHcWTOo — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 6, 2023

Soltanto pochi giorni fa è apparsa la notizia che Paul Pogba avrebbe sostenuto le visite mediche per conto del Galatasaray e che tale visite mediche non sarebbero state superate dal centrocampista francese. Una notizia rivelatasi poi assolutamente falsa. Non è assolutamente falsa, invece, la notizia che vede al centro dell’interesse del club turco del Fenerbahce il centrocampista bianconero, Fabio Miretti.

Ne ha parlato, in esclusiva, calciomercato.it: “Smentite le voci riguardanti un possibile approdo di Miretti al Fenerbahce: la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centrocampista“. Pertanto Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri si tengono stretti il giovane centrocampista di Pinerolo pronto, in questa stagione, a compiere il definitivo salto di qualità.

Per quanto riguarda, invece, il club turco dovrà proseguire la ricerca di un centrocampista rivolgendosi altrove. La stampa turca ha riferito addirittura di una possibile trattativa che potrebbe portare al Fenerbahce un altro centrocampista italiano, Marco Verratti. Al momento, però, l’unica certezza viene da Torino. La Juventus e Giuntoli hanno chiuso le porte per Fabio Miretti.