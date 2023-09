Fulmine a ciel sereno Juventus: le mani di Simeone su Chiesa

L’Atletico Madrid può tornare all’assalto per Federico Chiesa: il big può partire e aprire le porte all’attaccante della Juventus

Il nome di Federico Chiesa torna ad andare di moda in casa Atletico Madrid. Il club spagnolo non ha mai nascosto l’interesse per l’attaccante bianconero ma negli ultimi tempi si è defilato.

Già nella scorsa estate di mercato aveva provato ad approcciare con la Juventus ma la richiesta di circa 60-70 milioni di euro aveva costretto l’Atletico a fare un passo indietro. Durante la prossima sessione estiva, però, la situazione potrebbe avere dei risvolti diversi, in quanto il figlio d’arte avrà ancora un solo anno di contratto. Il contratto di Chiesa, infatti andrà in scadenza a giugno 2025, anche se il club bianconero sta lavorando per estenderlo di un altro anno, così da non incorrere nel rischio di perderlo a parametro zero o a un prezzo basso tra un anno. Il piano dell’Atletico Madrid, come riportato da elgoldigital.com, è proprio quello di attendere la prossima finestra estiva di mercato, così da puntare sull’ultimo anno di contratto del giocatore e proporre alla Juventus una cifra al ribasso. L’ostacolo principale, però rimane il tetto salariale del club spagnolo che dovrebbe necessariamente completare un’uscita per permettere l’entrata di Chiesa.

Juventus, allarme Chiesa: l’Atletico sacrifica Griezmann per il figlio d’arte

L’Atletico Madrid è consapevole che la condizione per puntare all’acquisto di Federico Chiesa sia la cessione di un pezzo grosso del club.

L’indiziato principale è Antoine Griezmann che attualmente è il calciatore con lo stipendio più alto all’interno della rosa dei colchoneros. A questo punto entra in gioco il Cholo Simeone che ha grande potere all’interno del club, soprattutto in tema mercato. L’allenatore argentino dovrà valutare se sia meglio trattenere il francese, ormai un veterano del club che conosce alla perfezione le dinamiche di squadra, oppure puntare su forze fresche e quindi sul talento di Federico Chiesa. La scelta potrebbe essere agevolata dallo stesso Griezmann che ha dato segnali di voler lasciare l’Atletico a fine stagione. In quel caso la scelta sull’attaccante della Juventus diventerebbe automatica. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare segnali più chiari ma nel frattempo la Juve proverà ad estendere il contratto dell’ex Fiorentina, così da mettersi al sicuro.