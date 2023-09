“Chiesa e Vlahovic devastanti”: ‘lancia’ lo Scudetto alla Juve

Le dichiarazioni dell’ex difensore della nazionale sulla lotta scudetto e sulle possibilità della Juventus

Al rientro dalla sosta ci saranno due big match che potranno delineare già qualcosa in chiave scudetto, nonostante siamo ancora all’inizio del campionato.

Sabato 16 settembre la Juventus ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal successo al Maradona contro il Napoli campione d’Italia. Il big match contro la Juventus potrà scoperchiare alcune carte in ottica scudetto ma anche nella corsa a un posto in Champions. A seguire ci sarà il derby di Milano tra Inter e Milan, le due capoliste del campionato in questo momento a punteggio pieno. I nerazzurri hanno collezionato 8 gol in 3 partite, mantenendo la porta inviolata. I rossoneri, anche loro con 8 reti all’attivo, ne hanno subite solo 2. Un match di grande livello che può dare già degli indizi. La lotta per il titolo è decisamente aperta ma in questa fase iniziale Inter e Milan sembrano avere qualcosa in più delle altre, soprattutto dal punto di vista delle soluzioni dalla panchina. Anche la Juventus, però, potrà rivelarsi un avversario ostico, soprattutto perché non disputa le coppe.

Juventus, Costacurta sulla lotta scudetto: “Senza coppe attenzione alla Juve”

Almeno 4 squadre sono attrezzate per poter vincere lo scudetto e a queste si aggiungono una serie di club più indietro in termini di valori e di rosa ma certamente insidiosi.

Dalla Roma di Mourinho alla Fiorentina di Italiano e naturalmente la Lazio di Sarri che nella scorsa stagione è riuscita ad arrivare seconda, centrando l’obiettivo Champions League. Anche l’Atalanta, nonostante i cambiamenti, potrà dire la sua. L’ex difensore rossonero e della nazionale, Alessandro Costacurta, detto Billy, ha parlato in esclusiva a TuttoSport, esprimendo il suo parere sulla lotta scudetto in Serie A. Idee molto chiare per l’attuale opinionista di Sky Sport che ha fatto la sua griglia per questa stagione: “L’Inter è la più forte. Per quanto mi riguarda la squadra di Simone Inzaghi è in prima fila insieme al Napoli di Rudi Garcia. In seconda fila metto il Milan di Pioli che ha un bel gruppo ma attenzione alla Juventus. Quest’anno non ha le coppe e Allegri può lottare per lo scudetto. Quei due cocciuti davanti, Chiesa e Vlahovic, sanno essere devastati“.