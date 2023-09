Calciomercato Juventus, Inzaghi pensa già a gennaio: bianconeri sorpassati

Calciomercato Juventus, Marotta al lavoro per accontentare il suo allenatore: l’Inter punta un altro obiettivo di Giuntoli.

Il calciomercato estivo è appena terminato ma molti club iniziano già a pianificare quello di gennaio. E la sosta per gli impegni delle nazionali è sicuramente un momento propizio per farlo. Tra le squadre più attive nell’ultima sessione non si può non includere l’Inter, che si è mossa sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

Sono stati diversi i movimenti che hanno caratterizzato la rosa di Simone Inzaghi, chiamata a sostituire giocatori come Onana, Skriniar, Brozovic e Dzeko, finiti rispettivamente al Manchester United, Psg, Al-Nassr e Fenerbahçe. Tutti elementi centrali che nella passata stagione avevano contribuito a portare i nerazzurri a giocare la finale di Champions League contro il Manchester City. L’amministratore delegato Marotta alla fine è riuscito ad accontentare il suo allenatore, facendo degli investimenti importanti (Pavard, Frattesi) e portando alla Pinetina giocatori d’esperienza come Juan Cuadrado, arrivato a parametro zero proprio dalla Juventus. E le cose, a giudicare da ciò che è avvenuto nelle prime tre giornate di campionato, sembrano funzionare.

Calciomercato Juventus, l’Inter sogna Koopmeiners a gennaio

L’Inter, infatti, è a punteggio pieno insieme al Milan. Lautaro Martinez e compagni hanno battuto Monza, Cagliari e Fiorentina, segnando otto gol e non subendone nessuno.

Uno dei reparti più assortiti è il centrocampo: nell’ultimo giorno di mercato si è unito anche l’ex Ajax Klaassen, giocatore che può tornare utile ad Inzaghi. Marotta però a gennaio vorrebbe dare un nuovo assalto ad un altro olandese. Parliamo di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, tra i migliori per rendimento del nostro campionato. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, nelle prossime settimane l’Inter potrebbe riprendere il “corteggiamento” alla Dea per mettere le mani su un elemento attenzionato anche dalla Juventus. Oltre ai bianconeri su Koopmeiners ci sarebbe anche la Roma.