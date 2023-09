Milano sfida la Juventus: Marotta soffia il bomber ad Allegri

Milano sfida la Juventus, non ci sono solo i rossoneri sulle tracce dell’obiettivo della Signora: occhio all’Inter.

L’acquisto più importante della Juventus nell’estate che sta per concludersi non è in realtà un vero e proprio “acquisto”. Nel senso che non si tratta di un calciatore, ma uno che i calciatori – ovviamente quelli forti – è abituato a scovarli in giro per il pianeta.

Stiamo parlando di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli ed oggi responsabile dell’area tecnica bianconera. La Juve aveva in mente solo lui quando è arrivato il momento di scegliere il nuovo diesse. Ma ha corso il rischio di dover aspettare un anno per arruolarlo: il club partenopeo, infatti, non aveva alcuna intenzione di liberarlo ad un anno dalla scadenza del contratto. Lo scorso luglio è andato in scena un incredibile braccio di ferro tra il dirigente originario di Firenze ed Aurelio De Laurentiis, che si è deciso a lasciarlo andare solo al termine di una trattativa lunghissima, una “lotta” senza esclusione di colpi, né da una parte né dall’altra. Tutto è bene quel che finisce bene, diceva Shakespeare: alla fine Giuntoli ce l’ha fatta a contrarre matrimonio con la società bianconera.

Milano sfida la Juventus, su David c’è anche l’Inter

Tuttavia, a Torino Giuntoli ha trovato una situazione diametralmente opposta a quella che ha lasciato a Napoli, ancora ebbra di gioia per lo scudetto conquistato dopo 33 anni.

La Juventus ad inizio estate aveva ben altre esigenze, in primis quella di abbassare il monte ingaggi. Poi, ovviamente, di piazzare i cosiddetti esuberi. Giuntoli si è dedicato solo a quello, portando a casa ottimo risultati e facendo risparmiare alla Signora diversi milioni. Non si è potuto però sbizzarrire per quanti riguarda gli acquisti: l’unico, Timothy Weah, era arrivato addirittura prima di lui. Sul suo taccuino, ad ogni modo, restano diversi nomi. Uno su tutto quello dell’attaccante canadese del Lille Jonathan David. Un giocatore che in Italia ha anche altri estimatori: secondo Tuttosport, infatti, oltre a quello del Milan il centravanti è finito anche in quello dell’Inter, che a gennaio potrebbe tentare un assalto.