Incubo Chiesa dopo l’infortunio: “C’è preoccupazione”

Incubo Chiesa dopo l’infortunio, aumentano i timori dopo l’infortunio occorso all’attaccante bianconero in nazionale.

Mancano poco meno di 24 ore all’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale azzurra. L’ex tecnico del Napoli, subentrato al dimissionario Roberto Mancini, debutterà domani contro la Macedonia del Nord, diventata ufficialmente uno spauracchio per l’Italia da quel marzo 2022, quando furono proprio i balcanici ad estromettere gli azzurri dagli spareggi mondiali e ad impedirgli di prendere il volo per il Qatar.

Una partita già delicata, visto che l’Italia deve recuperare terreno nei confronti dell’Ucraina nel girone di qualificazione ad Euro 2024. Gli uomini di Rebrov hanno tre punti in più e qualche ora prima affronteranno a Wroclaw, in campo neutro, l’Inghilterra, ormai con un piede a mezzo ai prossimi campionati europei. Spalletti, tuttavia, ha subito dovuto fare i conti con una brutta notizia: l’infortunio di Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus era uno degli uomini più in forma, come certificato anche dalla prestazione offerta domenica scorsa ad Empoli, condita dal gol che ha sigillato il match. L’ex viola si è fatto male oggi durante la rifinitura, al termine della quale è stato visto trascinare la gamba.

Incubo Chiesa dopo l’infortunio, Momblano: “Non è un semplice fastidio”

La preoccupazione di Spalletti, costretto a rinunciare a quello che potrebbe diventare uno dei giocatori di punta di questa “nuova” nazionale, è la stessa di quella della Juventus.

⚠️🗣️”Non bene #Chiesa. Il calciatore sente dolore, sicuramente non é un infortunio diplomatico e sicuramente non é un semplice fastidio. Un po’ di preoccupazione c’é.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) September 8, 2023

Secondo Tuttosport, infatti, non si tratterebbe di un semplice fastidio ma di un problema muscolare vero e proprio. Timori confermati anche dal giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta sul canale Twitch di Juventibus. “Non bene Chiesa – ha detto – Il calciatore sente dolore, sicuramente non è un infortunio diplomatico e sicuramente non é un semplice fastidio. Un po’ di preoccupazione c’è”. In attesa che il giocatore rientri a Torino, il mondo bianconero incrocia le dita, nella speranza che non sia nulla di grave e che possa recuperare in vista della Lazio.