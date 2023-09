Affare saltato sul gong: intreccio Juve-Chelsea, gode solo Giuntoli

Calciomercato Juventus, i Blues hanno bloccato l’affare proprio quando stava per andare a conclusione. E Giuntoli rimane in corsa

I proprietari del Chelsea hanno messo le mani pure sullo Strasburgo e quindi, ovviamente, guardano con particolare interesse a quelli che sono i gioiellini del club. Uno di questi, ad un certo punto della sessione estiva di mercato che si è appena conclusa, sembrava essere ad un passo dal Wolverhampton. Ma i Blues si sono messi in mezzo, bloccando l’affare sul gong.

A raccontare questo retroscena ci pensa, in Inghilterra, Football Insider, che svela che Diarra, 19anni, centrocampista dei francesi, è stato ad un passo dal trasferimento in Premier ad un club diverso da quello di proprietà dei Blues. Una notizia che sicuramente fa piacere pure a Cristiano Giuntoli che, come vi abbiamo raccontato in diverse occasioni, ha messo nel mirino per il futuro uno dei profili più promettenti della Ligue 1.

Calciomercato Juventus, gode Giuntoli

I bianconeri, quindi, rimangono in corsa per un giocatore che nonostante la giovanissima età ha già collezionato diverse apparizioni in Prima Squadra e che, senza dubbio, potrebbe diventare anche del Chelsea. Da quelle parti hanno deciso di adottare una strategia simile a quella juventina, mandando in campo elementi assai giovani che hanno drasticamente abbassato l’età media. Ma a differenza di quanto successo in Piemonte, i giocatori il Chelsea li ha pagati a peso d’oro.

Diarra quindi rimane sul mercato, e Giuntoli fiuta l’affare che onestamente sarebbe grosso. Vedremo fin dove il nuovo dirigente bianconero riuscirà a spingersi.